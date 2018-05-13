Uyarlandığı Romanları Kıskandıracak Kadar Başarılı 10 Film

Normal şartlarda aksi gerçekleşir. Kimi romanlar öylesine iyidir ve okurlar bu eserleri o kadar beğenirler ki, sonrasında bu romandan uyarlama filmi seyrettiklerinde, “ama romanı daha güzeldi, şu duyguyu verememiş, en önemli kısmı atlanmış, benim hayalimde o adam kumraldı, öyle bir yazmışlar ki yağmur damlalarının sesini işitebiliyordum" gibisinden yorumlar yaparlar.

Elbette ki görsel malzeme, okunacak malzemeden çok daha kolay tüketiliyor olsa dahi, durum genel manada böyledir. Fakat bazı istisnalar da yok değil tabii! Kitabına hayran olsak da, filmini seyredince “vay canına, bu film kitabından da daha başarılı” dediğimiz birçok örnek mevcut. Sizler için 10 tanesini seçtik... Peki sizin favorileriniz hangileri? 10. Ölüm Kitabı (Misery, 1990) IMDb: 7,8 Kitabın yazarı Stephen King. Filmin yönetmeni ise Rob Reiner. 9. Kayıp Kız (Gone Girl, 2014) IMDb: 8,1 Kitabın yazarı Gillian Flynn. Filmin yönetmeni ise David Fincher. 8. Zor Ölüm (Die Hard, 1988) IMDb: 8,2 Kitabın yazarı Roderick Thorp. Filmin yönetmeni ise John McTiernan. 7. Otomatik Portakal (A Clockwork Orange, 1971) IMDb: 8,3 Kitabın yazarı Anthony Burgess. Filmin yönetmeni ise Stanley Kubrick. 6. Dr. Garipaşk (Dr. Strangelove Or: How I Learned To Stop Worrying And Love The Bomb, 1964) IMDb: 8,5 Kitabın yazarı Peter George. Filmin yönetmeni ise Stanley Kubrick. 5. Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs, 1991) IMDb: 8,6 Kitabın yazarı Thomas Harris. Filmin yönetmeni ise Jonathan Demme. 4. Guguk Kuşu (One Flew Over the Cuckoo’s Nest, 1975) IMDb: 8,7 Kitabın yazarı Ken Kesey. Filmin yönetmeni ise Milos Forman. 3. Forrest Gump (1994) IMDb: 8,8 Kitabın yazarı Winston Groom. Filmin yönetmeni ise Robert Zemeckis. 2. Dövüş Kulübü (Fight Club, 1999) IMDb: 8,8 Kitabın yazarı Chuck Palahniuk. Filmin yönetmeni ise David Fincher. 1. Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption, 1994) IMDb: 9,3 Kitabın yazarı Stephen King. Filmin yönetmeni ise Frank Darabont.

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