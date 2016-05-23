Ay, Her 28 Yılda Bir Gerçekleşen Mükemmel Döngüye Girdi!

Mars, Venüs ve Merkür yıldızlarla beraber Ay’ın 28 yıllık döngüsüne ortaklık etti. Güneş Sistemi’indeki en nadir olaylardan birisi dün gece itibarıyla yaşandı.

Güneş Sistemi garip tesadüflerle doludur. Gezegenlerin ve sayısız uydularının hiçbir şekilde kesişmeyen karmaşık yörüngeleri, sıra dışı manzaralar ve doğa olaylarına sebep olurlar.

Bu yaz gerçekleşen tam Güneş tutulması her ne kadar ülkemizde izlenemese de, uzun yıllardır beklenen bir olaydı. Güneş ile Dünya arasına giren Ay, gölgesini o sıralarda Kuzey Amerika kıtasının üzerine düşürdü ve harika manzaralar yakalandı. Ancak genel manada Güneş tutulması nadir bir doğa olayı değil, sadece gözlemlenebilir olan tutulmalar sayılıdır.

Tek doğal uydumuz Ay ise Güneş tutulmasından çok daha nadir bir olayı gerçekleştirmek üzere. Bunu anlatmanın ne kadar süslü yolu var bilimiyorum ama Venüs, Mars ve Merkür üçlüsü gök yüzünde Ay ile dans ediyor. Hemen aşağıda bir örneğini göreceğiniz olay, 28 yılda bir gerçekleşiyor:

Ülkemize nispeten yakın bir yer olan Malta’da çekilmiş bu görüntüde Venüs ve Ay, Valetta yıldızının üzerindeler. Yukarıdaki uzak parlaklık ise Leo takım yıldızının bir parçası olan Regulus yıldızı:

Gök bilimcileri için bu olayı ilginç kılan şey birden fazla gezegensel cismin aynı anda olaya dahil olmaları. Tıpkı Güneş tutulmalarında olduğu gibi bu olaya da dünya üzerindeki bazı noktalar daha iyi bakış açısıyla dahil olacaklar. Uzmanlar Hawai ve Güney Pasifik bölgelerini en iyi gözlem noktaları olarak gösterseler de her yerden izlenebilecek 1 günlük bir şov bizleri bekliyor.