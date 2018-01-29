Mahkeme Kararı Olmaksızın İsim ve Soyad Değiştirilebilecek!

Geçtiğimiz yıllarda uzun mahkeme süreçleri, şahitler ve bir miktar da masraf gerektiren isim ve soyad değişikliği artık mahkemeye dahi gitmeden mümkün.

Geçtiğimiz sene içerisinde dillendirilen fakat uzun süre karara bağlanmayan, geçtiğimiz ay içerisinde ise soyadı için gerçekleşeceği yönünde haberler çıkan düzenleme sonunda gerçek oldu. Artık isim ve soyad değişikliği için herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duymadan, tek bir dilekçeyle bu işlem gerçekleştirilebilecek.

Gelen düzenleme gereğince Adıyaman ilinde 5 Ocak tarihinden bugüne değin vatandaşların gerçekleştirdiği 81 farklı başvuru, Adıyaman İl İdare Kurulu tarafından değerlendirilmeye alınarak gerekli düzeltmelerin yapıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte, ad ve soyad değişikliği için, 'toplum genelinde küçük düşürücü olabilecek, yazım veya imla hatası bulunan ve umumi edebe uymayan' şartı da ayrıca not düşülmüş. Yani bu bağlamda, soyadını sırf sevmediği için veya akrabalarıyla bağını koparmak için bu işlemi gerçekleştirmek isteyenler için işlem sağlanıp sağlanmayacağı şu an için netlik kazanmış değil.

3 Kasım 2019'a kadar sürecek uygulama kapsamında, eğer soyadı değişikliği yapacak birey erkekse, kendisiyle birlikte eşinin ve reşit olmayan çocuklarının da aynı şekilde soyadları değişiyor. İşlemi gerçekleştirmek ve gerekli bilgiyi almak için vatandaşların, ikametlerinin bulunduğu İl Nüfus Müdürlüğü'ne müracatta bulunmaları gerekiyor. Gelen düzenleme ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu tip bir düzenlemenin gelmesini uzun süredir bekleyenlerimiz var mı?