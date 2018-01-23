Uygulama Dışında Snapchat Öykülerinizi Paylaşabileceksiniz

Şimdiye kadarki en büyük yeniliklerini ortaya koyma aşamasında olan Snapchat, uygulamanın kullanım biçimini değiştirebilecek büyük bir güncelleme duyurdu.

Snapchat kullanıcılarının sayıları her geçen gün azalmakta. Durum böyle olunca geliştiricilerde acil önlemler almak zorunda kaldı. Yapılan güncelleme sonrasında hikayelerinizi Facebook, Twitter, Instagram ve e-posta gibi yollarla da paylaşabileceksiniz. Test aşamasının bitmesiyle birlikte kullanıcılara sunulacak bu özellik, Snapchat'in kullanım alanlarını ciddi anlamda farklı bir boyuta getirebilir gibi. Bu yüzden dilerseniz şimdi işlemin nasıl gerçekleştirileceğine geçelim.

Snapchat hikaye paylaşımı oldukça basit bir işlem. Ana ekrandan sağa doğru kaydırdıktan sonra “Keşfet” sekmesine tıklayın ve ardından istediğiniz seçimi yapın. Daha sonra “hikayemi paylaş” seçeneğiyle açılan menüde elinizi basılı tutun ve ardından hikayenizi paylaşmak için gelen seçeneklerden (kısa mesaj, e-posta, Facebook, Twitter vs. gibi) birini seçebilirsiniz.

Ancak hikayenizi çekerken hangi filtrelerin bu yeni özellikle uyumlu olarak çalıştığına dikkat etmelisiniz. Hala tüm hikayelerinizi Snapchat üzerinde 24 saat olarak paylaşabilirsiniz. Ancak diğer platformlarda paylaşma özelliği tüm hikaye türlerini desteklemediği için dikkatli olmalısınız. Farklı Platformlar için yakaladığınız bir hikayenin boşa gitmesini istemezsiniz. Snapchat İngiltere, Kanada ve Avustralya’daki test aşamasını tamamladıktan sonra uygulama ülkemizde dahil olmak üzere tüm kullanıcıların kullanımına sunulacak.