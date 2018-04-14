Uygulama İçi Satın Alımlar Ne Kadar Para Kazandırıyor?

Birçok mobil uygulamayı ücretsiz olarak indirdiğimiz halde, uygulama içi satın alımların var olduğunu görüyoruz. Sizce insanlar ücretsiz olarak indirdikleri bu uygulamalara ücret ödemeye ikna oluyorlar mı?

Bu hafta Sensor Tower tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, uygulama içi satın alma işlemleri akıllı telefon kullanıcıları ve geliştiricileri arasında popüler olmaya devam ediyor. Analiz firması bu bağlamda, iPhone kullanıcılarının 2017 yılında uygulama içi satın alma işlemlerinde, önceki yıllara göre %23 daha fazla harcama yaptığını söyledi.

Gün içerisinde merak ettiklerimiz veya duyduklarımız dâhil akıllı telefonlarımıza birçok uygulama indiriyoruz. Durum incelendiğinde genel olarak ücretsiz uygulamalara yönelsek de, ücretli veya uygulama içi satın alma işlemi olan uygulamalarda ilgimizi çekebildiğini görüyoruz. Bu bağlamda geçen yıllara oranla 2017 yılında, ücretli uygulama indirenlerin sayısı %10’luk artış gösterirken, uygulama içi satın alma işlemi gerçekleştirenlerin sayısı da %23 artış gösterdi

Sensor Tower’ın verilerine bakılacak olursa, uygulama içi satın alma fiyatlandırma planı çoğu zaman yüksek bulunsa da, genellikle kullanıcıları memnun ediyordu. Peki siz uygulama içi satın alma işlemlerini kullanıyor musunuz? Siz konu hakkında ne düşünüyorsunuz?