Bildiğiniz gibi tıkladığımız linklerin bir kısmı uygulamalardaki tarayıcılar tarafından açılıyor. Bununla birlikte ‘uygulamaların kendine ait tarayıcı kullanma’ modası son derece rahatsız edici ve pratiklikten çok uzak.

Günün büyük bir çoğunluğunda işi gereği telefonu ile tarayıcılar arasında geziyoruz ve bunu yaparken Chrome veya benzeri bir tarayıcı kullanıyoruz. Bununla birlikte herhangi bir haber sitesi ya da Facebook gibi uygulamalara eş zamanlı olarak girip araştırma yapmak oldukça zahmetli.

Bu tür uygulamaların kendi tarayıcıları üstünden hareket etmesinden dolayı, çoğu zaman linkler ve bağlantılar arasında kaybolmuş olarak bulabiliyoruz. Ayrıca sürekli olarak linkleri kopyalayarak ana tarayıya yapıştırmak da oldukça yorucu ve kafa karıştırıcı bir işlem diyebiliriz.

Hatta buna en saçma örneğin Google’a ait olduğu da kesin. Google'a ait bir uygulamanın içinden Chrome'a değil de uygulama içi tarayıcıdan işlem sağlamak oldukça enteresan. Uygulamalara ait tarayıcıların birden fazla linki aynı anda açamadığını, bir adres kopyalamak istediğinde geriye dönmesi gerektiğini düşünürsek, bu durum ile ilgili hala bir girişimde bulunulmaması oldukça şaşkınlık verici diyebiliriz.

Siz ne dersiniz bu gerçekten de akıllı telefon teknolojisi üzerinde göz ardı edilmiş bir uygulama açığı olabilir mi? Günlük kullanımlarınızda bu durumdan siz de muzdarip misiniz?