Android-iOS Uygulama İndirme ve Harcanan Para Kıyası

Yapılan istatistiki çalışmalara göre daha çok uygulama indirildiği halde iOS'in yarısı kadar para harcanıyor olması, Android kullanıcılarının maddi durumlarının ortalama itibariyle daha düşük olduğunu gösteriyor.

Her ne kadar iPhone dünyanın en popüler akıllı telefonu olsa da, hala insanların elinde daha fazla Android cihazı var. Bunun nedeni de telefonun herhangi bir başka telefon ya da cihazla birlikte kullanılmasını kolaylaştıran Android sisteminin açık tabanlı bir platform olması. Tabii Google Play Store’a erişim sağlamak biraz daha zor ama, genel itibariyle hala erişilebilir.

Google Play’in iOS’le kıyaslamasını içeren istatistiklerden daha önce hazırlanmış olanlarında gerçekleşen bazı değişiklikler nedeniyle bu konuya tekrar değinme ihtiyacı hissettik. Görünen o ki Google Play Store program indirme sayısı itibariyle 2017’nin ikinci çeyreğinde Apple App Store’u yerle bir ediyor. 15 milyarın biraz üzerindeki indirme sayısı ile Play Store, App Store karşısında %135’lik bir üstünlük sağlıyor.

Tabii bu büyük büyüme, Android cihaz satışlarının yeni pazarlarda patlaması ve bu ülkelerdeki yerel şebeke alt yapısının güçlenmesinden kaynaklanıyor. Daha fazla sayıda cihaz ve daha güçlü internet erişimi daha çok indirilen uygulama sayısını getiriyor beraberinde. Şu an itibariyle Hindistan bu noktada başı çekiyor. Peşinden gelen Brezilya’da indirilen uygulama sayısı, Amerika’dakinden daha fazla.

Bununla birlikte yapılan harcamaya gelince, Apple App Store Google Play’i sekteye uğratıyor. Küresel bazda bir karşılaştırma yaptığımızda iOS kullanıcılarının, Android kullanıcılarına oranla uygulama ve oyun için iki kat daha fazla para harcadıklarını görüyoruz. Bu durumun tüm Android kullanıcılarını temsil ettiğini düşünmüyoruz çünkü fakir ülkelerde daha çok Android cihazlar kullanılıyor. Ki bu insanların geneli, kazançlarını çöpe atacak durumda değiller. Yani iPhone alacak kadar paranız varsa, ücretli uygulamalara harcayacak paranızın da olduğu şeklinde bir sonuç çıkarabiliriz.