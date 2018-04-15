Uygulamaların yok olmaya başladığını gösteren 6 faktör ve tekrardan canlanması için yapabileceklerinizi sizler için derledik.

Uygulama sayısı arttıkça geçmişte popüler olan uygulamaların da işleri zorlaşıyor. Geçmişte oldukça popüler olan uygulamalar dahi yeni uygulamalar yüzünden kullanıcı kaybediyor. Bunun yanı sıra yeni uygulamalarsa çok başarılı olsalar dahi hiç kullanıcı tabanı oluşturamadan yok oldukları görünüyor.

Toplamda 2.8 milyondan fazla Android ve yaklaşık 2.2 milyon iOS uygulaması bulunuyor. Her gün sayıları artan bu uygulamalar çok zorlu bir rekabetle uğraşırken, unutulanları geniş bir uygulama mezarlığı oluşturmaya başladı. Bu haberimizde sizlere uygulama mezarlığına yönelen uygulamaların 6 belirtisinden bahsedeceğiz.

Gelirde Düşüş

Mobil uygulamalar toplamda her geçen gün büyüyen bir gelir potansiyeline sahipler. Eğer bir uygulamanın geliri aydan aya azalıyorsa bu uygulamanın ileride yok olacağına dair erken bir işarettir. Dünya çapında mobil uygulama gelirlerinin 2020 yılında 189 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

İndirme Sayısında Azalma

Uygulama gelirinde azalma tam net sonuçlar göstermez. Ancak indirme sayılarındaki azalma beraberinde gelecekteki geliri de etkileyeceğinden uygulamanın kötüye gittiğini çok daha net gösterir. Tanıtım ve kısa süreli indirimlerle bu durumun önüne geçilebilir.

Kullanıcı Hareketsizliği

Uygulamaların varlılığını sürdürmesi için en gerekli şeylerden birisi aktif kullanıcılardır. Birçok kişi başlarda aktif olarak kullandıkları uygulamaları zaman içerisinde sıkılarak hiç kullanmamaya başlarlar. Bu durumdan kurtulmak için uygulamanın daha yapışkan hale getirilmesi ve kullanıcıların bırakmasını engellemesi gerekmektedir. Bunun için düzenlenecek etkinlikler, çok sık olmamakla birlikte düzenli atılan bildirimler ve farklı uygulamalarda verilen reklamlar faydalı olabilir.

Oturum Süresi

Aktif kullanıcı sayısını arttırmanın yanı sıra kullanıcıların oturum süresininde uzatılması büyük önem taşıyor. Bunun için uygulamanın içerisi daha ilgi çekici hale getirerek kullanıcıların girdikten sonra uzun süreler boyu çevirim içi kalması sağlanabilir.

Uzun Süre Güncelleştirme Çıkmaması

Bir uygulama her ne kadar kaliteli olursa olsun aylarca güncelleme almazsa yukarıdaki tüm faktörlerde düşüş yaşamaya başlar. Bu durumdan kurtulmak için sürekli olarak uygulamaya yeni şeyler eklemek yeterli olacaktır. Eğer uygulama çok uzun süre boyunca aynı şekilde kalırsa diğer uygulamaların onu geçmesiyle doğal olarak zaman içinde yok olacaktır.

Kullanıcı Edinme Maliyetinde Artış

Yapılan pazarlama stratejileri daha agresif olduğu ve reklamlar için daha fazla bütçe ayrıldığı halde gelen kullanıcı sayısı çok az artıyorsa, dolayısıyla bir kullanıcı kazanmak için ödenen maliyette artar. Bu maliyetin artmasıysa ileride uygulamanın yok olacağı anlamına gelmektedir. Buna yanlış pazarlama stratejisi veya uygulamanın yetersizliği gibi birçok faktör neden olabilir. Bu durumdan kurtulmak içinse uygulamanızı geliştirmeniz ve farklı reklam stratejileri oluşturmanız gerekmektedir.