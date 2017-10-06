App Store'un tasarımı ve uygulama önerme algoritmasının değişmesiyle birlikte pek çok geliştiricinin uygulamalarını daha fazla kitleye ulaştırmak için de fırsat açılmış oldu.

Apple’ın iOS 11 ile yayınladığı App Store güncellemesi ile artık mağaza, uygulamaları etiketlerine göre değil kullanıcı deneyimlerine göre öne çıkarıyor. Güncellenen platformda ekran görüntüleri, videolar ve uygulama içi satın alma gibi özelliklerden daha çok uygulamanın kullanıcıda nasıl bir deneyim oluşturduğuna bakılıyor.

Yenilenen App Store tasarımı ile uygulamaların daha büyük gözüküyor olması ve sıralamanın kullanıcıların deneyimlerine göre yapılıyor olması, geliştiricilerin uygulamalarını daha geniş kitlelere ulaştırabilmesi için bilmesi gereken bazı özel püf noktalarını doğuruyor.

1- Grafikler Her Zamankinden Daha Önemli

Yeni App Store ile birlikte listenin yukarılarına çıkmak istiyorsanız, artık anahtar kelimeler yeterli olmayacak. Uygulamaların kapladığı alanın değişmesi ile birlikte uygulama görselleri ve grafikler eskisinden çok daha fazla önemli. Çünkü mağazada bir kullanıcının uygulama sayfasına girmesi, grafiklerin kalitesi ile paralellik göstermektedir.

2- Daha Belirgin Oy ve İncelemeler

Yeni App Store tasarımı, uygulama oylamalarını ve incelemelerini çok daha belirgin hale getirdi. Bu nedenle uygulamanızın oylarının düşük olması ve kötü yorumlar alması, kullanıcı kitlenizi büyütmenize engel olacaktır. Uygulamayı yayınlamadan önce iyi çalıştığından ve ‘bug’ bulunmadığından emin olmalısınız.

3- İncelemeleri Yanıtlayın

Geliştiricilerin uzun zamandır beklediği özellik nihayet App Store’a geldi. Artık App Store içinde uygulamanıza gelen yorumları geliştiriciler olarak yanıtlayabileceksiniz. Özellikle uygulamada sorun yaşayan kişilere yardımcı olmanız, diğer kullanıcıların gözündeki puanınızı yükseltecektir.

4- Benzer Uygulamalar İle Rekabet Artıyor

Yeni App Store, kullanıcılara mümkün olduğunca ilgi alanlarına göre, indirmek isteyecekleri uygulamalar öneriyor. Dolayısı ile istatistiksel olarak gerisinde olduğunuz bir rakip uygulamayı geçmeniz sandığınızdan daha kolay olabilir. Fakat bunun için, uygulamanızı ortalamanın üzerinde bir kalitede tutmaya özen göstermeniz gerekmektedir.

5- Açıklamanızı Güncelleyin

Açıklamanızı, yeni tasarıma uygun olacak şekilde güncelleyin. Eğer nasıl bir açıklama düzenlemeniz gerektiğini tam olarak bilmiyorsanız diğer uygulamaların açıklamalarına bir göz atabilirsiniz.

6- Uygulama İsmi Kısa ve Akılda Kalıcı Olmalı

Markalaşmak çok önemlidir. Bu nedenle uygulamanızın ismi mümkün olduğunca kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. Uygulamanızı tanımlamak için Apple size ayrı bir satır zaten veriyor. Kafa karıştırmaya gerek yok.

7- Videolara Dikkat Edin

Artık kullanıcılar uygulama sayfanıza girdiğinde onlara 30 saniyelik otomatik oynatılan videolar sunabileceksiniz. 30 saniye, uygulamanızın işlevini ve kalitesini anlatmak için oldukça yeterli bir süre. Bu süreyi iyi kullanın.

8- Uygulamanızın ‘Hikayesi’ Çok Önemli

Yeni App Store’da kullanıcılara üç farklı sekme sunuluyor; bugün, uygulamalar ve oyunlar. Uygulamalar ve oyunlar bildiğimiz seçilmiş uygulamalardan oluşuyor. Bugün sekmesinde ise geliştiricilere ve uygulamanın hikayesine göre kullanıcılara özel olarak önerilmiş uygulamalar bulunuyor. Bu nedenle uygulamanızın ‘hikayesi’, kullanıcılara önerilmesi için son derece önemli.