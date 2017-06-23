Uygun Fiyatıyla Dikkat Çeken Moto G5 Türkiye'de Satışta!

Motorola'nın uygun fiyatıyla dikkat çeken yeni akıllı telefonu Moto G5, Türkiye'de satışa sunuldu.

Geçtiğimiz yıl Moto serisi akıllı telefonlarıyla Lenovo çatısı altında Türkiye pazarına giriş yapan Motorola, özellikle uygun fiyatlı Moto G4 modeliyle önemli bir başarı elde etmişti. Şimdi ise Moto G4'ün devam modeli olan Motorola Moto G5 Türkiye'de satışa sunuldu.

Yine giriş ve orta seviye akıllı telefonlar arasında yer alan Moto G5, fiyatına göre başarılı teknik özelliklerle karşımıza çıkıyor. Moto G5'in teknik özellikleri ise şu şekilde:

Motorola Moto G5 Özellikleri

- 5 inç Full HD Ekran

- Snapdragon 430 İşlemci

- 2GB RAM / 16GB Depolama Alanı (+128GB'a kadar microSD kart desteği)

- 13MP Arka, 5MP Geniş Açılı Ön Kamera

- Parmak İzi Okuyucu

-2800mAh Batarya

- Android 7.0 Nougat İşletim Sistemi

Motorola Moto G5, ülkemizde gri ve altın olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle 1099TL'den satışa sunulacak.