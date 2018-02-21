Uygun Fiyatlı, 4 Kameralı Blu Vivo X Tanıtıldı

Çinli üretici BLU, 6 inç 18:9 ekranı ve 4 kamerasıyla dikkat çeken uygun fiyatlı yeni akıllı telefonu Vivo X'i satışa sundu.

Günümüzde çok büyük bir pazar payına ulaşan Çinli akıllı telefon üreticileri, her geçen gün yeni ürünler çıkararak bize uygun fiyatlı akıllı telefon alma şansı sunuyor. Bugün de, BLU adındaki Çinli üretici, Vivo X adlı telefonunu duyurdu. Ülkemizde resmi olarak satışı bulunmayan BLU, ülkemizde satılan Casper, General Mobile gibi markaların bazı modellerinin üreticisi konumunda. Şimdi gelin hep beraber telefonun bize neler sunduğuna göz atalım.

6 inçlik 18:9 oranında ekrana sahip olan BLU Vivo X, 720p ekran çözünürlüğüyle bizleri biraz üzüyor. Aynı zamanda ekran, Gorilla Glass 3 teknolojisine sahip. Gücünü Mediatek Helio P25 işlemcisinden alan telefon, beraberinde 4 GB RAM ve 64 GB depolama kapasitesi ile geliyor. Performans anlamında üzmeyeceğini düşündüğümüz telefonun, kamera özellikleri de tatmin edici görünüyor. Ön ve arka tarafta çift kamerayla gelen telefonda, 13 MP f/2.0 diyafram açıklığına sahip ana arka kamera ve 5 MP'lik ikinci kamera bokeh efektli fotoğraflar çekebiliyor. 1080p video kaydı yapabilen kameraya, bir de LED flaş eşlik ediyor.

Ön kameraya gelecek olursak, bizi LED flaşlı 20 MP çözünürlüğünde bir ana kamerayla beraber, bir de 8 MP'lik ikinci kamera karşılıyor. Aynı şekilde f/2.0 açıklığa sahip olan ön kamerada, yüz tanıma özelliği bulunuyor. 8 MP'lik ikinci ön kamerayla geniş açılı özçekimler yapabilmenizi sağlayan telefon, fiyatına oranla baktığımızda kamera açısından gayet yeterli görünüyor.

Hızlı şarj özellikli 4010 mAh bataryaya sahip olan telefonda, çift sim kart desteği mevcut. (şaşırmadık) Parmak izi okuyucusu da bulunan telefon, Android 7 Nougat işletim sistemiyle geliyor. Amazon üzerinde 199 dolara satılan telefon, ilginç bir şekilde ülkemize gönderiliyor gibi görünüyor. Ancak satın alsanız bile gümrükten geçmesi mümkün olmadığından, hiç uğraşmamanızı tavsiye ediyoruz.