Apple, Şu Ana Dek Yaptığı En Ucuz iPad'i Tanıttı!

Apple, eğitim odaklı yeni iPad'i tanıttı. Apple Pencil desteğiyle oldukça ilgi çeken yeni iPad, doğrudan okullarda kullanılmayı hedefliyor. Detaylar haberimizde.

Apple, Chicago'da düzenlediği basın konferansında uygun fiyatlı iPad'i tanıttı. 9.7 inç boyutunda ekrana sahip olan iPad, Apple Pencil ile uyumlu çalışacak. Bugüne kadar sadece iPad Pro kullananlara sunulan bu destek, ilk defa daha uygun fiyatlı bir iPad için kullanıma sunuldu. Uygun fiyatlı iPad'in fiyatı ise 329 dolar, okullar için satın alındığında 299 dolara alınabiliyor. Ülkemizde ise fiyatlar 1699 TL'den başlıyor.

Tanıtım videosunda gördüğümüz kadarıyla, yeni iPad önceki 9.7 inç modellerle kullanım açısından bir farklılık sunmuyor. Diğer iPad modelleriyle aynı çerçeve seviyesine sahip olan iPad, Touch ID sensörünü ise hâlâ barındırıyor. Donanım açısından baktığımızda yapılan en büyük yenilik Apple Pencil desteği gibi görünüyor.

Yeni tanıtılan bu iPad'le beraber, Apple'ın ofis uygulamaları olan Pages, Numbers ve Keynote'un iOS versiyonlarına da Apple Pencil desteği sunulacak. Bugüne kadar Apple'ın kendi uygulamalarının, kendi kalemini desteklememesi ise şaşırtıcı. Smart Annotation adlı yeni bir özellikle gelen iPad, bu özellik sayesinde kağıt kullanarak yazma imkanı sağlıyor; ancak bu özellik henüz beta sürecinde.

Yeni iPad ile ilgili paylaşılan teknik detaylar ise çok farklı değil. Yeni iPad, LTE destekli bir sürüme sahip olacak. 8 MP arka kamera ve olması gereken tüm sensörleri barındıran iPad, A10 Fusion işlemcisinden gücünü alıyor. Apple'ın A10 Fusion çipini ilk olarak iPhone 7'de görmüştük. Önceki iPad modellerinden daha iyi olan bu işlemci, biraz eski kalsa da her işinizi görebileceği kesin.

Yeni iPad'den Resimler

Tüm bunlara ek olarak, App Store'da 200.000'den fazla eğitim uygulamasının bulunduğunu aktaran Apple, yeni iPad'i doğrudan Google Chromebook'ların rakibi olarak konumlandırıyor. Eğitim dünyasında daha fazla yer edinmek isteyen Apple, normalde verilen 5 GB iCloud depolamasının aksine, okullar için 200 GB iCloud depolama alanını ücretsiz olarak veriyor. Eğitim odaklı bu iPad'i nasıl buldunuz?