ConceptsiPhone, Apple kullanıcılarının tanıtılmasını heyecanla beklediği iPhone SE 2 için bir konsept tasarım videosu yayınladı.

Apple, akıllı telefon ekranlarının büyümesinden memnun olmayanlar için birkaç yıl önce iPhone SE’yi piyasaya sürmüştü ve cihaz kısmen de olsa tüketicilerden beklediği ilgiyi görmüştü.

Fakat iPhone SE’nin üzerinden oldukça uzun bir zaman geçti ve küçük ekranlı akıllı telefon seven Apple hayranları, teknoloji devinin yeni küçük ekranlı performans canavarını görmeyi bekliyor.

iPhone SE 2 ile ilgili şu ana kadar Apple’ın resmi bir açıklaması bulunmuyor. Fakat endüstriye yakın kaynaklardan gelen bilgiler, Apple’ın yılın ikinci çeyreğinde bir iPhone SE 2 tanıtabileceğini söylüyor.

Söylentiler bir kenarda dursun Gunho Lee, ConceptsiPhone için tasarladığı yeni iPhone SE 2 konsept tasarım videosunu yayınladı. Fakat şimdiden uyaralım; tasarım iPhone SE 2 beklentilerini yükseltebilir.

Gunho Lee’nin tasarladığı iPhone SE 2, yeni bir akıllı telefondan çok küçültülmüş bir iPhone X’u andırıyor. Neredeyse sıfır çerçeveli bir tasarıma sahip olan cihaz, ahize ve ön kameranın bulunduğu bir çentiğe sahip.

Cihazın arkası da iPhone X’dan pek farklı değil. Cam yüzey, iPhone SE 2’nin kablosuz şarjı destekleyebileceğini gösteriyor. Ayrıca iPhone X’dan farklı olarak bu cihazda tek kamera bulunuyor.

Tasarım ve özellik açısından böyle bir iPhone SE 2’nin beklentileri karşılayacağına şüphe yok. Fakat seviyenin iPhone X’u olacak olan cihazın muhtemelen fiyatı da seviyesinin iPhone X’u olacaktır.