Uygun Fiyatlı Motorola Moto G5S Plus Ortaya Çıktı!

Motorola'nın bu senenin ikinci yarısında tanıtması beklenilen orta segment cihazlardan G5S Plus ortaya çıktı.

Daha önce sızdırılmış görselleri ortaya çıkan G5S Plus'ın şimdi de çalışır haldeyken ki görselleri ortaya çıktı. Bilgisayar tarafından üretilmiş görseller yerine böyle kullanılırken çekilen bir görsel ortaya çıkması cihazı daha yakından tanımamızı sağlıyor.

Motorola Moto G5S Plus'ın canlı görsellerinin ortaya çıkmasıyla cihazın klasik Motorola tasarımlarına sahip olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın arka kısmı metale benzese de bu konu halen net değil. Daha önceki dedikodular G5S Plus'ın metal arka gövde ve plastik çerçeve ile geleceği yönündeydi.

Telefonun arka kısmında görüldüğü gibi telefon iki adet arka kamera ile geliyor. Menü tuşunu fotoğrafta göremediğimiz için yorum yapamasak da daha önceki söylentiler parmak izi sensörünün telefonun ön kısmına yerleştirileceği yönündeydi.

Prototip olan bu G5S Plus üzerinde Android 7.1.1 Nougat yüklü olarak gelecek. Cihazın MOTO G (4) NZAE130706 olan garip model numarası da dikkat çekiyor.

Cihaz Altın, Gri, Gümüş (önü beyaz), Altın (önü beyaz) gibi renk seçenekleri ile gelecek. Ayrıca 3.5mm kulaklık girişi de kaldırılmamış durumda.

Daha önceki raporlara göre Moto G5S Plus 5.5" 1080p bir ekrana sahip olacak. İşlemci olarak tahminen 8 çekirdek bir Qualcomm Snapdragon 430 yerleştirilecek bu cihazın şimdilik elimizde başka bir bilgisi yok. Artık Motorola'nın bu orta segment cihazlarını açıklamasını bekliyoruz.