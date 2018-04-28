Uygun Fiyatlı Xiaomi Redmi 2'nin Bilinen Tüm Özellikleri

Yakın zamanda tüm dünyada satışının başlanması hedeflenen, uygun fiyatlı cihaz mottosu ile üretilen Xiaomi Redmi 2'nin bazı özelliklerine resmi belgeler ışığında ulaşıldı.

Xiaomi’den gelen haberlere göre dünya çapında satılmak üzere Redmi S2 olarak adlandırılan uygun fiyatlı bir cihazın hazırlıkları bitmek üzere. Yapılan araştırmaların izinde bu cihazın kesin olan özeliklerine ulaşma fırsatı yakaladık; dilerseniz başlayalım.

Teknik Özellikler

Xiaomi Redmi S2, 6 inç 18:9 ekranıyla 1440x720p değerlerini taşıyacak. 3 farklı RAM varyasyonu bulunan cihazın, 2/16GB, 3/32GB ve 4/64GB versiyonları satışa sunulacak. İşlemci Yongası olarak Snapdragon 625 Soc kullanacak olan Redmi S2, 3.000mAh’lık bir pil kapasitesine sahip olacak.

Kamera

Bütçe dostu bir cihaz olmasına rağmen Redmi S2, Samsung 5MP ile birleştirilmiş Sony12MP lik çift arka kameraya sahip olacak. Cihazın ön kısmında ise tine Samsung’un 5MP’lik kamerası ‘selfie shooter’ özelliği bulunacak. micro SD kart yuvası da bulunan cihazın yüz kilidi teknolojisi de aktif olara kullanılabilecek.

Pil Ömrü ve Renk Skalası

İşlemcisinin teknik özellikleri ve parçaların uyumu sebebiyle 3.000mAh’lık pil hacmi performans anlamında oldukça yüksek seviyede kullanılabilecek. Beklentiler pil ömrü ve kullanım süresi anlamında oldukça yüksek. Redmi S2’nin tam 9 adet renk seçeneği ile çıkacağı biliniyor bu renkler ise: beyaz, gümüş, gri, siyah, altın, gül altın, mavi, kırmızı ve pembe olarak belirlenmiş durumda.

Lansman ve Satış Tarihi

Maalesef, henüz bu cihazın satışına dair bir tarih belirtilmiş değil. Ancak, oldukça kısa bir süre zarfında cihazın lansman ve pazara açılma tarihinin duyurulması bekleniyor.

Fiyat konusunda resmi bir açıklamama olmasına karşın, telefonun çıkarılış amacına uygun olarak, akıllı telefon sektörüne oldukça uygun bir cihaz getireceği kesin olarak biliniyor. Gözler şimdi tamamen Xiaomi cephesine çevrilmiş durumda.