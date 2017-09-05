Uygun Fiyatlı ZTE Blade A2S, Son Derece İddialı Geliyor!

ZTE'nin yakında çıkaracağı yeni telefonu Blade A2S, 1080p ekranı ve uygun fiyatı ile emin adımlarla geliyor.

ZTE, 2016 yılının ortalarında A2 isimli 8 çekirdekli bir işlemciye sahip telefonunu 105 dolar gibi son derece uygun bir fiyata piyasaya sundu. Bu fiyat-performans sisteminden çok iyi verim alan şirket, yeni uygun fiyatlı telefonunu duyurdu. A2’de bulunan 720p ekrana sahip telefonun aksine ZTE Blade A2S ismi ile duyurulan telefonda, 1080p 5.2 inçlik bir ekran bulunuyor. 8 çekirdekli(1.3 GHz) MediaTek MT6753 yonga setinin yer aldığı telefonda, Mali-T720MP3 grafik birimi yer alacak.

13 MP 1080p kayıt yapabilen arka ve f/2.2 diyafram aralığına sahip 5 MP’lik ön kamera ile birlikte gelen ZTE Blade A2S, 8 Eylül 2017’de JD.com üzerinden satışa sunulacak.

Telefon tüm bu özellikler piyasanın amiral gemilerinden çok uzak olmasına rağmen fiyat konusunda yine müşterilerini memnun ediyor. 180 Euro(735 TL) fiyat etiketi ile piyasaya sunulacak telefonun bütçesi az olan müşteriler için iyi bir seçenek oluşturması bekleniyor.

Telefonun diğer özellikleri