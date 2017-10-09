Uyku Apnesi Risklerini Yarıya İndiren Tedavi Keşfedildi

Türkiye’de 1.5 milyon kişinin sahip olduğu ve dünya genelinde birçok ciddi rahatsızlığa yol açan uyku apnesine bilim insanları, etkili bir çözüm bulduklarını açıkladı.

Uykuda ani solunum durması olarak tanımlanan uyku apnesi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi, (FDA) bu hastalık için bulunan implant cihaz tedavisini onayladığını belirtti. Uyku apnesi başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde tedavisi tam olmayan ve ilerleyen yaşlarda yüksek tansiyon, kalp ritm bozuklukları, felç ve ani ölümlere sebep olabilen ciddi bir hastalık.

Uzun bir süredir bilim insanlarının üzerinde çalıştığı bu riskli hastalık genel olarak gündüz uyur halde dolaşma, konsantrasyon eksikliği gibi birçok soruna yol açarak kalitesiz bir yaşama neden oluyor. Genel olarak uygulanan tedavi yöntemleri ise günümüzde uyku maskeleri, bir takım ilaç takviyeleri ile sadece etkileri azaltılarak tamamen yok edilemiyor. ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nin (FDA) onayladığı son tedavi yöntemi ise bu hastalığı tamamen iyileştirebilir.

"Remede System" adı verilen cihazın implant yöntemi ile cildin altına yerleştirilmesi ile uygulanan tedavi, solunum hareketleri izlenerek ani bir durumda müdahale edilerek sürüyor. Her gece maske kullanmanın önüne geçen bu sistem, hasta şikayetlerinin neredeyse %50’sini şimdiden azaltmış durumda. Ani durumları kontrol altına alan cihaz, diyaframı uyararak nefes kesintisini önleyebiliyor. Uyku apnesi için uygulanan birçok tedavi arasından en sağlıklısı olarak belirtilen Remede System’in önümüzdeki zamanlarda daha da geliştirilmesi planlanıyor.