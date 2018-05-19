Uyku Düzeninizi Bozmak Depresyona Sebep Olabilir

Uykunun fiziksel ve ruhsal sağlık açısından önemli olduğunu zaten biliyoruz. Son yapılan araştırmalara göre biyolojik saatinize göre uyumamak depresyon ve diğer psikolojik rahatsızlık riskini de artırıyor.

Biyolojik saatimiz, bütün vücut fonksiyonlarımızı etkiler. Yemek yeme düzenimizden tutun da kan basıncımıza kadar her şey uyku düzenimizle oldukça alakalıdır. Ayrıca 24 saat için de ne kadar uykuya ihtiyacınız olduğunu da vücudunuzun krinotipi belirler. İnsanlar genellikle gece kuşu veyahut gündüzcü olarak ikiye ayrılır.

Eğer gündüzcü ya da gececi olduğunuzu düşünüyorsanız muhtemelen ömür boyu öyle kalmaya devam edeceksiniz. Vücut saatiniz biyolojik olarak işler ve ne yazık ki onu değiştiremezsiniz. Ancak elbette bir raddeye kadar vücudunuzu eğitebilirsiniz.

Tabi vücut ritminizi bozmanız sizin için olumsuz olabilir. Kısa vadedeki uyku düzeni değişiklikleri, sersemleme gibi çok da ağır olmayan yan etkilerle birlikte gelse de uzun vadedeki değişiklikler, Alzheimer gibi ciddi boyutlara ulaşabiliyor.

The Lancet Psychiatry'de yayınlanan yeni bir araştırmaya göre aksaklığa uğrayan biyolojik uyku saatleri; depresyona, bipolara ve daha birçok duygu durum bozukluğuna sebep olabiliyor. Kısacası biyolojik saatimiz, hayatımız için büyük bir önem arz ediyor. Bu yüzden uyku düzeninizi biyolojik saatinize göre ayarlamak çok ama çok önemli.