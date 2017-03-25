Uyku Pozisyonunuz, Kişiliğinizi Ortaya Koyuyor

Yapılan araştırmalar, genel olarak tercih edilen 6 uyku pozisyonunun bazı kişilik özelliklerine göre şekillendiğini söylüyor.

İnsanın gün içinde yaşadığı farklı durumlar, aslında karakter yapısı ve kişiliğini ortaya koyuyor. Bu bağlamda yapılan birçok ortak alan araştırması söz konusu. Psikolojik olarak çoğu tercihlerimiz ve hatta içgüdüsel olan davranışlarımız bile kişiliğimizden etkileniyor.

Aslında hepimiz için oldukça anlaşılır olan bir araştımanın sonucu, geceleri -ya da ne zaman uyuyorsanız- uyurken girdiğimiz şekillerin kişiliğimize göre şekillendiği yönünde sonuçlar verdi. Biz de sizin için hangi pozisyonun hangi kişilik özelliklerine sahip insanlar tarafından tercih edildiğini listeledik:

1) Dizleri birleştirmek:

Yan şekilde uzanırken dizlerinizi birleştirmeden uykuya dalamıyorsunuz. Bu şekilde uyuyan kişiler sakin ve güvenilir oluyorlar, ayrıca geleceğin neler getireceğini düşünüp de endişe duymuyorlar. Sabahları oldukça enerjik kalkıyor ve olumsuz değişiklerden bile etkilenmiyor, onlara çeki düzen veriyorlar. Olmuşsunuz siz.

2) Cenin pozisyonu:

Çoğunlukla cenin pozisyonunda uyuyanlar; korunma, anlaşılma ve sempati duyulma ihtiyacı hissediyorlar. Bu şekilde kıvrılmak, çevrenizdeki dünyada karşılaştığınız sorunlardan kendini kesme çabası olarak yorumlanıyor. Ayrıca bir sanatçı yeteneğine ve potansiyeline sahip bireyler, daha çok bu şekilde uyuyorlar.

3) Tamamen yüz üstü:

Kollarınız ve bacaklarınız çıkıntılı olacak şekilde uyuyorsanız, bu lider özellikleri taşıyan bir birey olduğunuzu gösterir. İnisiyatif kullanmak ve sorumluluk almak hem sosyal hem iş hayatlarınızda en belirgin özelliğiniz. Muhtemelen her şeyi önceden planlamayı tercih edersiniz ve sürprizler hoşunuza gitmeyebilir. Bu bilinç sizi muhtemel başarılara daha yakın kılabilir.

4) Tamamen sırt üstü:

Sizler araştırma sonuçlarına göre büyük ihtimalle hayatını seven, dikkatli olan, pozitif insanlarsınız. Çalıştığınız ya da çalışacağınız kurumlara sadık ve kalıcı olarak katkı sağlarsınız. Genellikle bu tip uyuyan insanlar güçlü kişiliklere sahiptirler.

5) Sırt üstü asker:

Dikkat çekmeye çalışan çakı gibi bir asker pozisyonunda uyuyorsanız siz, muhtemelen kendi hayatını nihai bir hedef üzerine kurmuş ve ona ulaşmaya çalışan bir kişisiniz. Katı, itaat bekleyen ve talepkar olabilirsiniz, ancak en çok kendinizden bir şeyler talep ediyorsunuz.

6) Yüz üstü kırık kol ve bacak:

Bir bacağınızı ve kolunuzu kırıp yüz üstü uyuyorsanız, her türlü maceraya atılan, önceden tahmin edilemez bir kişiliğiniz var demektir. Ruh haliniz çok hızlı değişebilirken çevrenizdeki insanlar için kafa karıştırıcı olabilir. Çoğu zaman kararlı bir seçim yapmayı zor buluyorsunuz. Genel olarak işte ve hayatta istikrar, barış, sessizlik ve titizlik için mücadele ediyorsunuz.



Elbette söz konusu sonuçlar birer genellemeden ibaret ve sadece uyku pozisyonuna bakılarak kişiliğiniz hakkında en fazla bu kadar yorum yapılabilir. Sizi en iyi bilen kişinin kendiniz olması dileğiyle... Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.