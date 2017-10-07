Uyku Sorununun Çözümü: Anneanne Yorganıyla Yatmak!

Uzmanlar yapmış olduğu çalışma sonrasında, anneannne yorganıyla yatmanın uyku sorununu ortadan kaldırdığını açıkladılar.

Uykunuzu yeteri kadar alamamak, bir sonraki gün içerisindeki tüm fonksiyonları etkiliyebilir. Uykunuzu alamazsanız takdirde konsantre olmanız zorlaşır, işyerindeki veriminiz düşebilir, hatta çevrenizdekilere karşı sabrınız tükenme noktasına gelebilir.

İşte tüm bu sıkıntılardan kurtulabilmenin tek sırrı yorganınız olabilir. Yanlış duymadınız! Bilim insanlarının yapmış olduğu araştırmaya göre, normalinden daha ağırlaştırılmış bir yorganla uyumak, strese, anskiyete ve insomniaya iyi geldiği ortaya çıktı.

Derin Basınç Dokunma Uyarılması Oldukça Yararlı Terapi Türü!

Masaj yaptırmayla eş değer şekilde, vücuda uygulanan basınç fiziksel ve psikolojik olarak birçok avantaja sahiptir. Temple Grandin, Ph.D.'ye göre; ''Derin dokunma basıncı, kucakta tutmak, okşamak, bir bebeğin kundaklanması ya da hayvanların sevilmesi gibi pek çok basınçlı dokunmada deri yüzeyine uygulanan basıncın bir türüdür. meslek hastalıkları uzmanları ve terapistler çok hafif bir dokunuşun sinir sistemini uyardığını, ancak derin basıncın rahatlatıcı ve yatıştırıcı olduğunu gözlemledi."

Bu nedenden dolayı ağırlıklı battaniye ve yorganlar, anksiyete, duygusal rahatsızlık ya da otizme bağlı sorunlar yaşayan çocuklarda terapi olarak kullanılmıştır. Araştırmacılar ağır bir battaniyenin size sarılan bir insanın ilüzyonunu yarattığı sonuca varmışlardır. Vücuda uygulanan basınç sinir sistemini rahatlatıyor ve kişi kendini daha güvende hissediyor. Bunun nedeni ise vücuda yayılan narin bir baskı serotonin salgılanmasıyla gerçekleşiyor. Bu da kişinin kendini iyi hissetmesine yardımcı oluyor. Serotonin vücutta doğal olarak melatonine dönüştüğü zaman ise vücut kendini dinlenmeye bırakır.

Yurt dışında birçok psikiyatri, travma, geriyatri ve pediyatri bölümleri bu tür ağırlıklı yorganları hastanın endişe ve gerginliğini azaltmak ve stres seviyesini düşürmek için kullanıyor. Ağır yorgna vücut üzerindeki mümkün olduğu kadar en fazla noktaya başınç uygulayarak dokunma duyusu sensörkerine baskı yapar. Vücutdaki bu sensörler uyarıldığında vücut rahatlar ve kişi kendini hiç olmadığı kadar güvende hisseder.

2008 yılında Akıl Sağlığında Mesleki Terapi dergisinde yer alan bir çalışmada, ağırlıklı yorgan veya battaniye uygulamasının hastalarda anksiyete şikayetlerini azaltan güvenli ve etkili bir tedavi olduğu belirtilmişti. Elde edilen bu sonuçlar, 2012 yılında Avustralasya Psikiyatri dergisinde yayınlanan bir başka çalışmanın, anneanne yorganlarının sıkıntı ve anksiyetenin gözle görülür işaretlerini azalttığını vurgulandı.