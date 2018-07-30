  • Uykuda Düşüyormuş Gibi Hissetmemizin Altında Yatan Sebep

Uykuda Düşüyormuş Gibi Hissetmemizin Altında Yatan Sebepler Nedir?

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İnsanların %70'inin hayatında en az bir kez deneyimlediği uykuda düşme hissi nasıl oluşur ve neyin göstergesidir? Kötü bir hastalığın işareti olabilir mi?

Hemen hemen her insan hayatının bir döneminde mutlaka uyku felci ya da düşme hissine benzer hislere yol açacak durumlarla karşılamıştır. Peki bu tür durumlardan en yaygın olanı olan düşme hissi, vücudumuzda nasıl ve neden gerçekleşiyor?
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Bilim insanlarının çalışmalarına göre bu iki korkutucu olay da uyku evreleri arasındaki geçişlerin düzensizliği ile ilgili. Temel olarak her sağlıklı bireyde görülebilecek bu olay, uykunun ilk aşamasından derin uykuya geçerken zaman zaman beynimiz ile vücudumuz arasında yaşanan bir uyumsuzluğun sonucu. Bu tür kısmi uyumsuzluklar zaman zaman refleks kas hareketlerine sebep olabiliyor. Bu tür reflekslerin ne olduğunu daha iyi kavrayabilmek için uyku dışında refleks kas hareketlerine en iyi örnek olarak hıçkırığı gösterebiliriz.
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Çalışmalardan doğan tahminlere göre beynimiz uyku geçişleri esnasında azalan kas etkinliğini bir anlığına da olsa düşme hissine benzetiyor ve hayatta kalmak için vücudumuza ani bir hareket sinyali gönderiyor. Bu durumu basit bir örnekle bozuk bir sensöre benzetmek mümkün. Kulağa her ne kadar korkutucu ve sağlıksız gelse de bu tür tepkiler eğer çok sık rastlanmıyorsa hiç bir tehlike ya da sağlık sorununu işaret etmiyor.

Gündelik hayatın stresi ya da fazla eforlu ve yorucu geçen bir gün dahi bu durumu etkileyen unsurlardan biri haline gelebiliyor. Yine de eğer bu tür bir durum ile karşılaşmak sizin için korkutucu bir deneyimse hayatınızdan kafeini büyük ölçüde çıkarmanız gerekiyor; zira yapılan çalışmalar kafeinin bu konuda tetikleyici bir unsur olduğunu destekliyor.

Kaynak : https://sleep.org/articles/hypnic-jerks/
Etiketler: uyku, uyku bozukluğu, refleks
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