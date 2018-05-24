Uykumuzda Duyduğumuz Bazı Sesler, Hafızamızı Tazeliyor

Uykunun özellikle öğle uykusunun hafızamızı tazelediğini biliyoruz. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, uyku sırasında duyduğumuz birtakım seslerin bizlere bir şeyleri yeniden hatırlattığını ortaya çıkardı.

Öğlen uykusu uyumanın daha doğrusu şekerleme yapmanın hafızaya iyi geldiğini zaten biliyoruz. Şekerleme yapmak hem zihnimizin daha dinç olmasını sağlıyor hem de hafızamızı daha güçlü kılıyor.

Bilim insanları yaptıkları bir çalışmada ise uyku esnasında bazı sesleri duymanın birtakım olayları hatırlamamıza yardımcı olduğunu keşfetti. Uyku sırasında farklı beyin dalgaları üretildiği biliniyordu ancak araştırmacılar bu tür bir durumu nasıl kendi lehlerine çevireceğini bilmiyordu.

Princeton Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan Dr. James Antony: "Uyku sırasında birtakım sesleri kullanarak hafızayı yeniden etkinleştirmeyi denedik. Ancak bu tür bir yöntemle uyku kalitesini bozma ve uyku sırasında gelen bilgilerle diğer bilgileri unutma konusunda biraz şüpheliyiz." dedi.

Araştırmacılar, çalışmada uyku iğcikleri ile hafıza arasında bazı bağlantılar buldu. Konu hakkında konuşan Dr Anthony, "Çalışmamızın en iyi yönlerinden birisi bu iğciklerin ritmik bir şekilde meydana geldiğini bulmamızdır. Bulduğumuz ritimler ise hafızayla ilgili." ifadelerinde bulundu.

Deneylerde son anıların uykuda nasıl yeniden aktif hale geldiği incelendi. Gönüllüler öğle saatlerinde uyku çekerken onlara belli sesler dinletildi. Örneğin kedi miyavlaması, çaydanlık ıslık gibi sesler gönüllülere dinletildi. Her ses gönüllülerin bellekleri ile bağlantılıydı. Sonuçlarsa bu tip bir hafıza tekniğinin işe yaradığını gösteriyordu.