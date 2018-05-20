Uykunuzu Düzene Sokmak İçin Geliştirilmiş Ürünler

Giyilebilir teknoloji ile beraber farklı cihazlar görmeye başladık ve bunlardan biri de akıllı uyku izleyicileri. Biz de sizler için bu yıl çıkmış en iyi akıllı uyku izleyicilerini derledik.

Belki de şimdiye kadar adını duymamış bile olabilirsiniz ama uyku izleyicileri hayatımıza girmiş durumda. Genelde akıllı bileklik ve saatlerde olan fonksiyonlardan farklı olarak daha fazla özelliği sizlere sunan bu cihazlar maalesef akıllı saatlere göre biraz daha pahalı. Sizler mışıl mışıl uyurken neredeyse anne şefkatiyle sizleri izleyen bu cihazların uyku sağlığınıza yardımı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Gelin bu cihazları yakından inceleyelim.

SLEEPSCORE MAX

Sleepscore Max aslında giyilebilir bir cihaz değildir. Sizleri radyo dalgalarıyla uzaktan izleyebilen SleepScore Max, bir radyo frekansı sensörü kullanarak saniyede 16 kez hareket için tarama yapar ve bir milimetrenin 1 / 10'una kadar olan hareketi algılayabilir. Bu veriler, daha sonra uyku izleme ve analizinde altın kural olan solunum ve vücut hareketlerini değerlendirmek için kullanılır. Akıllı alarm, uyku geçmişi ve doktor raporu gibi birçok özelliği olan SleepScore Max'ı bu bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz.

Dreem Kafa Bandı

Dreem kafa bandı, uykunuzu izlemede ve aynı zamanda geliştirmede daha değişik bir yol izliyor. Dreem, çeşitli aşamalarda uykunuzu izlemek ve etkilemek için kemik iletimini ve hafif işitsel uyarıları kullanmakta. EEG (beyin dalgası) sensörleri uyku aşamalarınızı takip ederken, uyku hızınızı tam olarak anlamak için ivmeölçer ve nabız oksimetresi kullanılmakta. Kişisel verilerinizi kullanarak sadece izlemeyen müdahalede de bulunan Dreem'i bu bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz.

Zeeq Akıllı Yastık

Bu ürün ise en yaratıcılarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Zeeq akıllı yastık, hem uyku izleyici hem de uyku etkileyicisi olarak görev yapmakta. Aynı kafa bandında olduğu gibi uyku durumunuza göre size müdahale edebilen bu yastık, kafa bandına göre daha uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkmakta. Zeeq akıllı yastık ayrıca bluetooth üzerinden müzik, sesli kitap, beyaz gürültü veya diğer uyku yardımcı parçaları dinleyebileceğiniz sekiz adet yerleşik hoparlöre sahiptir. Zeeq akıllı yastığı satın almak için bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.

EverSleep El Bilekliği

Normal uyku takibi yapan bilekliklere göre çok daha fazla özellik sunan bu bileklik, uyku sorunlarının teşhisinde büyük rol oynamaktadır. EverSleep, uykusuzluk, nefes darlığı (uyku apnesi), horlama ve parçalanmış uyku (sık sık uyanma) sorunlarını tanımlamak için üretilmiştir. Akıllı bilekliği bu bağlantıyı kullanarak satın alabilirsiniz.

Fiyatları biraz pahalı olsa da uykunun insan sağlığı açısından büyük bir rol oynadığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Bu cihazlar, uyku problemlerinizi çözmek ve sabahları daha dinç kalkmanız açısından büyük yardım sağlayacaktır.