Modern yaşamın temel sorunlarından biri olan uykusuzluk, rahat uyku mottosu ile oluşturulan Pzizz Pro adlı bir uygulama ile tarih oluyor.

İyi bir gece uykusu çekmenin sağlığımız açısından ne kadar faydalı olduğu, sayısız makale ve bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış bir gerçek. Uzun soluklu bir yaklaşımda, sağlımızı tehlikeye atacak bu durum karşında sonunda teknolojinin bize verecek bir cevabı var: Pzizz Pro.

Son zamanlarda oldukça popülerleşmiş ve kullanıcılardan geçer not almış bu uygulama, gece boyunca Psiko-Akustik Yöntemi yardımı ile kullanıcısının daha rahat uykuya dalmasına ve gece boyunca bu uykuyu stabil olarak korumasına yardımcı oluyor. Üstelik 119 Dolar gibi bir ücretle kullanıcısına ömür boyu hizmet veriyor.

Temel olarak beyaz gürültü ve basit sesleri kullanan eski uygulamaların aksine; Pziz Pro daha profesyonel yöntemlerle başarılı bir alogaritma yardımı ile insan fizyolojisine uygun tonları kullanır. Üstelik Pzizz Pro, size sadece gece uykusu değil, sizin tarafınızdan kişiselleştirilmiş bir hizmet sunuyor. Hatta dinlediğiniz sesler arasından daha çok işe yaradığını düşündüğünüz sesleri kendi tercihlerine göre düzenleme imkanı da bulunuyor.

Dünyanın en üretken insanlarından bazılarının, Harry Potterserilerinin yaratıcısı JK Rowling ve Roy Hibbert (Eski Los Angels Lakers Sporcusu) gibi profesyonel sporcuların da Pzizz Pro kullandığı düşünülürse bu uygulama gerçekten işe yarıyor olabilir, siz ne dersiniz?