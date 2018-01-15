Uyumanıza Yardımcı Olacak Yeni Bir Yöntem Keşfedildi!

Baylor Üniversitesi uyku araştırmacılarına göre yatmadan önce, yapılacaklar listesi hazırlamak uyumanıza yardımcı olabilir.

Baylor Üniversitesi'nde bulunan uyku araştırmacılarına göre, uyumadan önce, yapılacaklar listesi hazırlamak, daha rahat uyumamızı sağlayan bir aktivite. Herkes bu fikri duyduğunda çok basit buluyor, ancak yapılan araştırmalar bunun doğruluğunu kanıtlıyor. Journal of Experimental Psychology'nin Ocak sayısında yayınlanan küçük bir araştırmaya göre, yatmadan önce, yapılacaklar listesini yazmak için 5 dakika süre ayıran kişiler, direk yatıp uyumaya çalışan kişilerden daha çabuk uyuyorlar.

Baylor Uyku Sinirbilim ve Bilim Laboratuvarının direktörü Michael Scullin, "Yapılacak listelerimiz sürekli büyüyor ve yatmadan önce bitmemiş görevler hakkında endişelenmeye neden olan bir günün içinde yaşıyoruz." sözleriyle bunun nedenini açıkladı. Bu hipotezi test etmek için, 18-30 yaşları arasında 57 erkek ve kadını, kontrollü bir uyku laboratuvarında bir geceliğine davet ettiler. Hipotezde, katılımcıların yarısından gelecek hakkında yapacakları şeyleri yazmaları istenirken, diğer yarısından çoktan yapıp bitirdiği şeyleri yazmaları istendi.

Yazma işlemini bitiren katılımcılardan uyunması istendi ve araştırmacılar, her katılımcının, beyin, göz ve kas aktiviteleri ile diğer biyolojik değişikliklerini kaydeden bir polisomnografi tekniği kullanarak gece boyunca gözlem yaptılar .Araştırmacılar, yapılacaklar listesi hazırlayan katılımcıların, zaten başarılı olan görevler hakkında yazanlara kıyasla, ortalama 9 dakika daha erken uyuduğunu belirlediler.

Bunların nedeni, yatağa yattığımızda "Yarın ne yapacağım?" gibi endişe içerikli soruları aklımızda dönüp dolaşmasının önüne geçmek için liste hazırladığımızda bedenimizin ve zihnimizin daha boş hale gelmesi. Yani, yatmadan önce geçmiş ve gelecek hakkında düşünceleri yazarak içimizi dökmek beynimizi rahatlatıyor ve bu da daha rahat ve hızlı bir uyku uyumamızı sağlıyor.