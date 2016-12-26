Uykudayken Başınıza Gelme Olasılığı Yüksek 8 Tuhaf Şey!

Uyku, henüz bilim adamları tarafından tam olarak açıklanamamış bir olgu. İnsanlar uykudayken başına gelenler, en az kendisi kadar tuhaf ve gizemli.

Uyku, insanoğlu için en gizemli olaylardan biridir. Neden uyuduğumuz sorusu, yıllardır bilim adamları tarafından araştırılıyor. Bunun yanında, uykudayken insanların başına gelen tuhaf şeyler var, bunlardan 8 tanesini sizler için listeledik.

1-Felç Geçirebilirsiniz

Halk arasında “Karabasan” denilen bu durum, geçici olarak uykudayken hareket edememe durumudur. Korkmayın, belli bir süre sonra açılıyorsunuz!

2-Uykunun Kendisi, Sizi Uyandırabilir!

Hiç rüyanızda yüksek bir yerden düştünüz mü? Böyle bir durumda, vücudunuz gerçekleşmekte olan bir değişimi fark eder ve sizi ayağa kalkmaya hazırlar. Buna hipnik uyanma denir.

3-Gözleriniz Sağa Sola, Hızlıca Hareket Eder!

Uyku 5 aşamadan oluşur. Bunun en aktif aşaması REM uykusudur. Gün içinde, sizin üzerinizde gerginlik yaratan her şey bu safhada üzerinizden atılır. 70-90 dakika arası olan bu süreçte gözleriniz sağa sola deli gibi hareket ederken, siz rüya görürsünüz.

4-Dişlerinizi Gıcırdatabilirsiniz

Bruksizm veya diş gıcırdatma olarak bilinen durum birçok insanın başına gelebilir. Bazıları dişlerini o kadar sıkar ki, çene ağrıları görülür. Bu durumda doktora başvurmak gereklidir.

5-Bomba Gibi Bir Ses Duyabilirsiniz

Bu nadirdir, ancak silah veya bomba patlaması sesleri ile uyandığını ileri süren birçok insan var. Ağrısız, ancak nefes nefese korku içinde uyanabilrisiniz. Özellikle 50 yaş üzerindekilerde görülüyor.

6-Uyandığınızda Uzamış Olabilirsiniz

Büyüme hormonu siz uykudayken salgılanıyor, yani “uyusun da büyüsün” ninnisinde doğruluk payı var.

7-Hayal ve Gerçek Arasındaki Farkı Ayırt Edemeyebilirsiniz

“Vivid Dream” veya “Canlı Rüyalar” denilen türden bir rüya gördüyseniz, uyandığınızda şu anın mı, yoksa az önceki rüyanın mı gerçek olduğunu bir süre anlayamayabilirsiniz.

8-Kalkıp Dolanabilir veya Konuşabilirsiniz

Uykunun kesin bir açıklaması yok, nedeni hakkında bir sürü teori var. Uyurgezerlik de öyle. Uyumuyormuş gibi kalkıp dolanabilir, dışarı çıkabilirsiniz. Bazıları yalnızca uykuda konuşmakla da yetinebilir.

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