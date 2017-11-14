Uykusu hafif olan kişiler, başlarında davul çalsanız uyanmayacak kişilere her zaman özenmişlerdir. Bose Sleepbuds kulaklıkları ise bırakın davulu, baş ucunuzda tır kornası çalsa uykunuzun bölünmesini engelleyebilir.

Bundan iki yıl önce Husk adındaki bir firma oldukça dikkat çekici bir kulak tıkacı tasarımı yapmıştı. Uyurken çevrenizdeki gürültüyü duymamanızı sağlayan tıkaçlar, çok talep görmesine rağmen aniden piyasadan çekildiler ve unutuldular. Şimdi Hush’ın neden böyle bir tercih yaptığı çok daha iyi anlaşılıyor. Çünkü şirket, tıkaç gibi bir medikal ürünü, gelecek vadeden teknoloji firması Bose tarafından satın alınmıştı.

Yeni Bose Sleepbuds, Hush’ın ilk tasarımından ilham alınarak tasarlandı ve teknoloji işin içine girse bile ürünün vadettiği şey değişmedi: Kusursuz sessizlik. Özellikle gürültülü ortamlarda uyumak zorunda kalan kişiler için tasarlanan bu harika ürün, uzun süreli batarya ömrü ile de dikkat çekiyor. Üstelik Bose Sleep adındaki mobil uygulama sayesinde, istediğiniz saatte rahatsız olmadan uyanmanızı sağlıyor.

Bose Sleepbuds, Google’ın son harikası Pixel Buds’ın 159 dolarlık fiyatına rakip. Her iki kulaklık da farklı amaçlar doğrultusunda üretilseler de, insan kablosuz teknolojiler konusunda bir fiyat karşılaştırma yapmadan edemiyor doğrusu.

Bose Sleepbuds kulaklıkları için Indiegogo üzerinden bağış topluyor ve yakın zamanda üretime geçeceğini belirtiyor. Hatta bunun için Şubat 2018 tarihi işaret ediliyor. Beklenen fiyat aralığı ise yukarıda da belirttiğimiz gibi, 150 dolar ila 180 dolar arasında olacak.

Ne olursa olsun güzel bir ürün ve sıkı bir boşluğu doldurmak için tasarlanmış durumda. Siz olsanız bir uyku kulaklığı için o kadar parayı verir misiniz?