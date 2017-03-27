Uyuşturucu Bağımlılığından Milyonerliğe Uzanan Bir Hayat

Tam dokuz kez aşırı dozda uyuşturucu kullanmaktan hastanelik olan Khalil Rafati, sonunda hayatını kurtaracak kararı verebildi; uyuşturucuyu bıraktı ve kendisi bugün bir milyoner.

Khalil Rafati'nin Holywood filmlerine konu olacak hayat hikayesi, bizlere aldığımız kararların yaşamımızı ne ölçüde değiştirebileceğini bir kez daha hatırlatıyor.

Rafati, Polonyalı yahudi bir anne ve müslüman bir babanın çocuğu olarak ABD'nin Ohio eyaletinde 1971 yılında dünyaya geldi. Sorunlu geçen bir çocukluk ve ergenlik dönemi sonrası okulu bırakarak; hırsızlık, kapkaç gibi pek çok suça bulaştı. 1992 yılında 21 yaşındayken, film yıldızı olma hayaliyle Los Angeles'a yerleşti fakat şansı burada da pek yaver gitmedi. Oyuncu olamayan Rafati, ünlü oyuncuların arabalarını yıkayabildiği bir araba yıkama merkezinde çalışmaya başladı. Ama yaşantısından hiç memnun değildi ve yaşadığı ruhsal çöküntüler onu kısa sürede bir uyuşturucu bağımlısına çevirdi. Rafati artık Los Angeles sokaklarında karton üzerinde yaşayan, insanların kendisine tiksintiyle baktığı bir bağımlıydı. Bağımlısı olduğu eroin, kokain gibi maddeleri temin edebilmek adına da uyuşturucu satıcılığı yapıyordu.

Dokuz kez fazla dozda uyuşturucu almaktan ölümle burun buruna gelen Rafati, sonunda yaşamını değiştirebilecek tek kişinin bizzat kendisi olduğunu anladı ve rehabilitasyon merkezine başvurdu. 4 ay gibi bir süre boyunca tedavi gördü. Tedavisi sonlandıktan sonra Malibu'da bir rehabilitasyon merkezlerinde çalışmanın

yanı sıra, araba yıkayıcılığı, köpek gezdiriciliği, bahçıvanlık gibi çok farklı işlerde çalıştı. Ama ne yaparsa yapsın, tekrar uyuşturucularla bir araya gelmedi.

"Para biriktirmeyi başarabildim." diyen Rafati, "Haftanın 7 günü, günde 16 saat çalıştım." diye ekliyor. Uyuşturucu dışında kendini iyi hissettirecek bir şeyin

arayışında olduğu bu çok kritik dönemde, doğup büyüdüğü yer olan Ohio'dan bir arkadaşıyla karşılaşması ve arkadaşının ona yaptığı meyve suları, Rafati'nin hayatını oldukça büyük bir şekilde değiştiriyor. Bir anda meyve suyu yapmanın onda bir tutkuya dönüştüğünü belirten Rafati, biriktirdiği parayla küçük bir rehabilitasyon merkezi açarak, merkezde muz, maca tozu, arı sütü, polen gibi sağlıklı bileşenlerden oluşan ve adına Wolverine dediği egzotik meyve sularını satmaya başlıyor.

Bir anda yaptığı bu sağlıklı karışımın ünü, rehabilitasyon merkezinin ötesine geçiyor. Civardaki pek çok insan Rafati'nin Wolverine'inin tadına bakmak için rehabilitasyon merkezine gelmeye başlıyor. Ayrı bir iş kurmak için yeterli talebin olduğunu farkeden Khalil, en yakın arkadaşı ve kız arkadaşıyla birlikte Sunlife Organics isimli meyve suyu şirketini kurmak için adımlar atıyor. Şirket ilk yılında 1 milyon dolarlık satışla ciddi bir başarı elde ettikten sonra da giderek büyüyor.

Khalil'in şirketi bugün, altı satış noktasıyla 200'den fazla kişiye istihdam sağlamakta. Meyve sularına ek olarak, tişört ve kapüşonlular üretmeye başlayan şirket giderek büyüyecek gibi gözüküyor. Ayrıca 2015 yılında yayımlanan "I Forgot To Die" (Ölmeyi Unuttum) isimli bir otobiyografik romanı bulunan Rafati, "Kendimi süper akıllı görmüyorum. Sadece uzun bir süre boyunca yaşama dair açlık çektim ve yapmaya karar verdiğim şeyi yapmak için neyim var neyim yoksa ortaya koydum." diyor.