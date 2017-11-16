Somnox Robot Yastık ile Uyuyamama Sorunu Bitiyor!

Hollandalı 4 robotik mühendis tarafından geliştirilen Somnox uyku robotu, nefes alış verişinizi taklit ederek ve sakinleştirici sesler çıkararak uykuya dalamama sorununu tarihe gömüyor.

Stres ya da herhangi bir sıkıntı nedeni ile uyuyamama, çağımızın en büyük problemlerinden biridir. Hollanda’da bulunan Delft Teknoloji Üniversitesi Robotik Enstitüsü’nde geliştirilen Somnox uyku robotu, uyku problemi olan kişilere çözüm olmayı hedefliyor.

Somnox uyku robotu, büyük bir böbrek ya da fasulye şekilde bir yastık. Yastığa sarıldığınızda Somnox sizinle birlikte nefes alarak size fiziksel bir rahatlama hissi kazandırır. Ayrıca geliştiricilerinin iddialarına göre Somnox, nefes ritminizi de düzenleyecek.

Eğer uykuya dalmanız için bu yeterli olmazsa Somnox size sakinleştirici sesler vererek vücut stresinizi azaltacak. Ayrıca geliştiricileri Somnox’a yapay zeka eklemeyi de düşünüyor. Böylece ‘yastık’, uyku verilerinizi kaydederek daha iyi hizmet verecek.

Somnox henüz geliştirme aşamasında, robot ile ilgili resmi klinik araştırmalar 2018 yılında gerçekleştirilecek. Eğer bir Somnox satın almak isterseniz, Kickstarter'da ön sipariş verebilirsiniz. Somnox’un başlangıç fiyatı 449 Euro (2050 TL).

Somnox ile birlikte yıkanabilir bir kılıf, bir mobil uygulama ve şarj aletine sahip oluyorsunuz. Uyku sorunlarına gerçekten çözüm olabilmesi halinde Somnox büyük satış rakamlarına ulaşabilir fakat fiyatın daha ulaşılabilir seviyeye inmesi gerekiyor. Sizce kaliteli bir uykunun fiyatı nedir?