Uzun Mesafe Aşıklarına Özel Karşınızdakine Öpücük Gönderebileceğiniz Cihaz

Kissenger isimli bu ilginç cihaz, karşınızdaki kişiye öpücüğünüzü bire bir hissiyatıyla gönderiyor ve sanki onu öpmüşsünüz gibi hissetmesini sağlıyor.

Gelişen teknolojiyle birlikte fikir yürütmesi zor olan birçok konuda pratik ve ilginç bir şekilde karşımıza epey cihaz çıkıyor. Bu cihazlardan bir tanesi olan Kissenger ise, sevdiklerinize gerçekten bir öpücük göndermenizi sağlıyor.

Eğer sevdiğiniz kişi sizden uzak mesafedeyse ve ona olan sevginizi göstermek için onu öpemiyorsanız, genellikle de telefon konuşmasında ona veda ederken "öpüyorum seni" diyorsanız, bu cihaz sayesinde gerçekten de akıllı telefonunuz aracılığıyla karşınızdaki kişiyi öpebilirsiniz.

Oldukça yumuşak bir kauçuk alanı bulunan bu cihaz, siz karşınızdaki kişiyile FaceTime ya da Skype gibi bir servis gibi Kissenger uygulamasından görüşme yaparken kauçuk alanı öptüğünüzde karşınızdaki kişi de dudağını bu alana koyduğunda öpücüğü sizin gönderdiğiniz verilerle almasını sağlıyor. Aynı zamanda bu cihazla ilgli yapılan deneylerde insanların ilginç bir şekilde gerçek bir öpücük almış gibi kalp atışının hızlandığı gözleniyor.