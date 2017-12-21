Özel mimarlar tarafından hazırlanan yataklı salonda, ev konforu kadar olmasa da keyifli bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Cinemaximum sinema zincirini satın alan Güney Koreli “CJ CGV” İstanbul İstinyepark’taki sinemasına açtığı özel iki salon ile sinemaseverleri şaşırttı.

Şirket Güney kore’de de yaygın olan ‘yatak şeklindeki sinema koltuklarını’ salonlara uyguladı. Salonların bir diğer özelliği ise film arası ve reklamların bulunmaması. Görenleri şaşkınlığa uğratan sinema salonu geçtiğimiz günlerde hizmet vermeye başladı. Locaların 150 liraya satıldığı sinemada mısır ve içecek sınırsız olarak veriliyor.

Bugün sosyal medyada da gündem olan bu salonlar ile ilgili bazı yorumlar yapılmış;

Geçtiğimiz senelerde kızlı erkekli evde kalmak bile sorun olmuşken, sizce bu yeni konseptte ilerleyen zamanlarda sorun yaşar mıyız veya bu dizayn hakkında düşünceleriniz neler? Lütfen bizimle paylaşın.