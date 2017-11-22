Satürn’ün Uydusu Titan’ın Yeni Bir Gizemini Ortaya Çıktı

Yani yayınlanan bir araştırmaya göre Titan'ın Güney Kutbu'ndaki sıcak noktalardan biri, 2012 yılında ani bir şekilde soğudu. Henüz nedeni tam olarak anlaşılamayan soğumaya atmosferdeki gazlarda yaşanan artışın neden olabileceği düşünülüyor.

Satürn’nün en büyük uydusu olan Titan, heyecan uyandırdığı kadar korkutucu da bir yer. Dev metan gölleri ve elektrik yüklü kum tepeleri ile Titan, bilim insanlarının uzaydaki en merak ettikleri yerlerden biri.

Fakat NASA’nın Cassini uzay aracından geç de olsa elde ettiği yeni veriler, Titan’ın korkunç atmosferinin keşfedilmemiş yanlarını gösteriyor. Nature Communications’da dün yayınlanan bir çalışmaya göre Titan’ın Güney Kutbu’ndaki sıcak noktalardan biri, 2012 yılında hızlı bir şekilde soğudu.

Bu anormal hızlı soğuma daha önce görülmemiş bir şeydi ve Cassini’nin uyduya yakın uçuşları sırasında elde ettiği verilerden oluşturulan modellerde öngörülememişti. Bu tuhaf olay, kutup bölgesinde 2015 yılına kadar sürecek uzun bir kış döneminin yaşanmasına neden oldu.

Araştırma ekibi, bu ani soğumaya o bölgede bulunan eser gaz miktarının artmasının neden olabileceğini düşünüyor. Titan’ın sert atmosferinin büyük bir kısmı azot ve metan gazlarından oluşurken eser gazlardaki artış, ani soğumalara neden olabilir.

Bu ‘mini buz devri’ araştırmasının yayınlanmasının ardından pek çok kişi ilk olarak benzer bir durumun Dünya’da yaşanıp yaşanmayacağını merak etti. Neyse ki bilim insanları, Dünya’da böyle bir atmosfer olayı yaşanmasına ihtimal vermiyor.

Araştırmada yazana göre kutup bölgelerindeki sıcak noktalar, diğer gezegenlerde de daha önce görülmüştü. Fakat ekinoks sonrası ani soğumanın şu ana kadar incelenen gezegenler içinde sadece Titan’a özgü olduğu belirtiliyor.