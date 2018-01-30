Uzay Boşluğuna Düşersek, Ölümümüz Nasıl Gerçekleşir?

Uzay boşluğuna düşersek hayatımızı kaybederiz, bu konuda hepimiz hem fikiriz. Fakat bu ölümün nasıl gerçekleşeceği konusu daima tartışma konusu olmuştur.

Uzay boşluğunda ölmekle ilgili pek çok farklı kaynakta pek çok farklı senaryo bulunmaktadır. Peki gerçekte olur da bir gün uzay boşluğuna düşersek, bizi nasıl bir ölüm bekler? Yakın zamanda Uluslararası Uzay İstasyonu’na bir ziyaret planlamadığınızı biliyoruz fakat uzay turizminin başladığını düşünürsek, gelecekte gerçekten uzayı ziyaret etme fırsatı bulabilirsiniz.

Öncelikle şunu belirtelim; uzay boşluğuna düştüğünüzde hemen ölmezsiniz. Boşluk deneylerinde kobaylar ile gerçekleştirilen denemelerde bilincin 15 saniye kadar sürdüğü görülmüştür. 15 saniyeden sonra bilincinizi kaybedersiniz ve 2 dakika içinde de hayatınızı kaybedersiniz.

Yaygın bir inanışa göre uzay, çok soğuk bir yerdir. Öncelikle uzay bir boşluktur ve ölçümlere göre santimetreküpe bir atom düşmektedir. Isının yayılması için madde gereklidir ve bu kadar boş bir ortamda ısı yayılamaz. Haliyle uzaya çıkar çıkmaz donmazsınız. Fakat derinize yakın yerlerdeki sıvılar buharlaşacağı için bir miktar serinlik hissedebilirsiniz.

Uzaya çıktığınızda patlayacağınıza dair bir söylenti de vardır. Kısmen doğru bir bilgi olsa da sanıldığı gibi binlerce parçaya bölündüğünüz bir patlama değildir bu. Uzay boşluğunda vücudunuzdaki hava hızlı bir şekilde dışarı çıkmak isteyecek. Eğer ağzınız kapalı olursa hava dışarı çıkamayıp ciğerlerinizi patlatabilir.

Ağzınız açıksa havanın büyük bir kısmı kısmen zararsız bir şekilde çıkacaktır. Fakat vücudunuzdaki sıvılar ve damarlarınızdaki kan hemen buharlaşıp dışarıya çıkamayacağı için, vücudunuzun içinde hava kabarcıkları oluşturacaktır ki bu da kan akışını imkansız hale getirmeye yeterli olacak.

Araştırmalardan biliyoruz ki uzay ortamındaki nesnelerin doğal sıcaklığı -270 celsius’dur. Ortalama bir insan vücudu 600 watt'lık kızılötesi ışıma yapar. Bu da ışıma yoluyla saniyede 600 joule enerji yaydığımız anlamına geliyor. 70 kiloluk bir kütleye ve 37 derece vücut sıcaklığına sahip bir insan, -270 celsius sıcaklığa ne kadar sürede ulaşır?

Bunu hesaplamak için Q( verilen ısı)= m(kütle)*c(öz ısı)*ΔT(sıcaklık değişimi) formülünü kullanabiliriz. İnsan vücudunun özgül ısısı 3470j/kg’dır. Dolayısı ile Q=70*3470*307 işleminden kaybetmemiz gereken enerji miktarını 74.570.300 joule olarak bulunuyoruz. Saniyede 600 joule kaybettiğimize göre -270 celsius’a ulaşmamız 1.5 gün sürecektir.

Fakat bu hesaplamanın çok sağlıklı olduğunu söylemek mümkün değil. Zira ısımız düştükçe ışımamız da düşecektir ve soğuma süremiz uzayacaktır. Fakat genel olarak hemen donmayacağınızı ve 2 güne yakın bir süre vücudunuzun soğumaya devam edeceğini kolaylıkla söyleyebiliriz. Uzaya çıkarsanız aklınızda bulunsun.