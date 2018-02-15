Uzay Fotoğrafçısı Elon Musk'ın Roketini Dünyadan Görüntüledi

Elon Musk'ın geçtiğimiz günlerde bir rokete koyup uzaya fırlattığı Tesla arabasının hareketini, uzay fotoğrafçılığı yapan Rogelio Bernal Andreo dünyadan görüntüledi.

İçinde "Starman" adında bir cansız şoförle uzayda yolculuğuna devam eden SpaceX'in Falcon roketi, 6 Şubat'ta uzaya fırlatıldı ve Mars'ın yörüngesine doğru yola çıktı. Ancak yaşanan ufak aksaklıklar nedeniyle güzergahı değişen Falcon roketi, farklı bir yere doğru uzayda sürükleniyor.

Uzaya fırlatıldıktan sonra Dünya'nın her yerinden ilgiyle takip edilen bu harika olay, uzay fotoğrafçısı Rogelio Bernal Andreo'nun da dikkatini çekti. "Herkes roketin içinden Dünya'yı görebilirken, Dünya'dan da roketin görüntüsüne erişmeliyiz" diye düşünen Andreo, uzaydaki roketin fotoğraflarını ve videosunu çekebilmek için harekete geçti.

Uzaya doğru yol alan parlak bir aracın görüntülerini almanın çok zor olduğunu bilse de, teleskoplarını ve kameralarını alarak işe koyuldu. Kilometrelerce ötede yol alan bir cismi kayda almak hiç de kolay değildi. Kaliforniya'da evinin yakınındaki bir alanda çekim yapabileceğini düşünen fotoğrafçı, ekipmanlarını yerleştirdi ve uzayda süzülen Tesla'yı aramaya başladı. NASA'nın sağladığı verileri kullanarak Tesla'nın gökyüzünün neresinde olduğunu hesaplayan fotoğrafçı, uzun uğraşlar sonucu bir hareketlilik keşfetti. 9 Şubat'ta kayıtlarına başlayan fotoğrafçı uzun süre bir şey elde edemezken, fark ettiği hareketliliği kayda aldı ve roketi görüntülemeyi başardı.

İşte bu ufacık görünen parlak nesne, Tesla'yı taşıyan Falcon roketinin ta kendisi! Ufacık bir görüntü almak için günlerce uğraşan fotoğrafçı, bu görüntüleri kaydedebildiği için kendini çok mutlu hissediyor.