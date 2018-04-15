Yayınlanan yeni bir rapor, uzay şirketlerinin yılın ilk çeyreğinde yaklaşık 1 milyar dolar değer kazandığını ortaya koydu. Üstelik bu değerin 510 milyon dolarlık kısmını, SpaceX'in aldığı son yatırım oluşturuyor.

Uzay araştırmaları yapmak üzere kurulan şirketlere yatırım imkanı sağlayan Space Angels, 2018'in ilk çeyreğinde uzay şirketlerine yapılan yatırımın toplam 975 milyon dolar olduğunu açıkladı, yani yaklaşık 1 milyar dolar. Bu 1 milyar dolarlık yatırımın yarısı, SpaceX için yapılmış. Fidelity Investments tarafından SpaceX'e yapılan 500 milyon dolarlık yatırım, şirketin uydularla internet dağıtma projesi Starlink'in geliştirilmesi için kullanılacak.

500 milyon dolarlık yatırımla ilgili SpaceX veya Fidelity tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Resmi bir açıklama yapılmamış olsa da birçok kaynak tarafından doğrulanan bu yatırım, SpaceX'in büyümesi için ciddi bir kaynak değeri taşıyor. SpaceX'e yapılan bu yatırımdan sonra şirketin toplam değeri yaklaşık 27 milyar dolara ulaştı.

SpaceX dışında yatırım alan şirketler ise daha küçük çaplı. Uydudan internet dağıtımı yapan Global Eagle, 2018'in ilk çeyreğinde 150 milyon dolar yatırım aldı. Bunun dışında irili ufaklı girişimlerin aldığı yatırımları bir araya getirdiğimizde, uzay girişimlerine yapılan yatırımlar 1 milyar doları buluyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce SpaceX'in aldığı yatırım sayesinde gelecekte çok hızlı internete sahip olabilecek miyiz?