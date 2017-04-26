Yıldırım Fırtınası Görüntülerine Bir Kaç 'Misafir' Takıldı!

Görüntülerde yer alan parlaklıklar 10 saniyeden daha uzun süre kameralara yakalandılar. Astronotlar onların meteor olmadığı konusunda ise hem fikir.

NASA’nın dev uzay üssü Uluslararası Uzay İstasyonu sadece uzayı değil, meteorolojik ve jeolojik olayları incelemek amacıyla yeryüzünden yaklaşık 400 kilometrelik uzaklığı da seyretmeye devam ediyor. Sürekli araştırma halinde olan dev laboratuvar, yakın zamanda kaydedilmiş bir dizi şimşek fırtınası görüntülerini Dünya’ya gönderdi. Fransız astronot Thoman Pesquet tarafından çekilen “time lapse” videosu, insana ne kadar ufak olduğunu tekrar hatırlatıyor.

Video’yu izlemek için şuradaki Space.com bağlantısına tıklayın

Videonun yayımlandığı başlıkta, "California'da ufukta bir fırtına ile zaman geçidi" yazıyordu ve açıklama kısmına araştırmacılar tarafından şu cümleler yazılmıştı "Bu zaman aşımları, birçok fotoğrafı çekip birbiri ardına oynatarak Dünya'da yapılır. Bir saniye videoda genellikle 25 kare fotoğraf vardır."

Videonun yarısına kadar gökyüzünde çizgili bazı küçük parlak nesneler görebilirsiniz. Avrupa Uzay Ajansı ESA yetkilileri, Space.com'a "muhtemel çalışan uydular" olduklarını söylediler, ancak bilim insanları hangi uydular olduğunu doğrulayamadılar. ESA iletişim sorumlusu Daniel Scuka, bir e-postada "Arkalarında bıraktıkları izler onların uydu olmadıklarını ve aktif olarak kontrol edildiklerini gösteriyor” açıklamasında bulundu.

ESA'nın Alan Ayrışım Ofisi, nesnelerin parlaklık açısından bozulmamış olması nedeniyle sıradan bir olay olmadığına karar verdi. ESA’dan başka bir araştırmacı Detlef Koschny ise “Yapılan çalışmalar onların bir göktaşı olmadığını açık şekilde gösteriyor” açıklaması ile dikkatleri çekiyor.

Koschny, atmosferde yanan parlak bir meteorun genellikle 2-3 saniyeden daha uzun sürmeyen parlaklık süreleri olduğunu belirtiyor. Söz konusu videoda 1 saniyede geçen 25 kare var ve Koschny’ye göre nesnelerin bir meteora göre daha yavaş ve 10 saniyeden daha uzun süre de geçiş yaptıklarını gösteriyor.

Ayrıca nesnelerin yüksekliğinin meteorlarınkine uymaması konusunda "Bir meteorun tipik yüksekliği, yaklaşık 80 ila 110 kilometre arasındayken parlak izler bırakır. Oysa cisimlerin yüksekliğinin 300 kilometre dolaylarında olması parlaklıklarını açıklayamıyor.

Şu ana kadar görüntülerdeki “misafirlerin” ne olduğuna dair net bir açıklama yok anlayacağınız. NASA ve ESA görevlilerin açıklamalarının doyurucu olmaması, komplo teorisyenlerini harekete geçireceğe benziyor.