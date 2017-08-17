Uzay Keşif Görevlerinin Geleceği, Küp Uydularla Değişebilir!

Purdue Üniversitesi'nden bir ekip, uzay araştırma görevlerinde kullanılabilecek minyatür küp uydular geliştiriyor.

Uydular genellikle milyonlarca dolar harcanan ve devasa boyutlara ulaşan yapılar olarak bilinirler. Fakat Purdue Üniversitesi'nden bir ekibin geliştirdiği küp uydular, oyunun kurallarını değiştirebilirler.

Küp uydular, bildiğimiz uyduların aksine minyatür yapıdalar, çok hafifler ve maliyetleri düşük. Tüm bu özellikler, CubeSat adı verilen küp uydularını gelecekte yapılacak keşif görevlerinin en önemli donanımı haline getirebilir.

Küp uydu, içinde bulunan ısıtıcılar sayesinde suyu buhar haline dönüştürür. Bu buhar, 10 mikrometre kalınlığındaki kılcal borulardan geçerken bir itme gücü oluşturur ve uydu hareket eder.

Küp uyduların uzayda ilerleyebilmesi ve manevra yapabilmesi için 3 yanına konumlandırılmış 12 iticiye ihtiyacı var. Fakat Purdue Üniversitesi’ne bağlı ekibin ürettiği prototipte yalnızca 4 adet itici bulunuyor.

CubeSat, gelecekteki uzay görevlerinde kullanılmak için umut vaat ediyor. Fakat prototip şu an için fazla deneysel. Küp uydu prototipinin ağırlığı 2.8 kilogram. Fakat su buharından itici güç olarak faydalanabilmek için uydunun çok daha hafif olması gerekiyor.

Neyse ki Purdue Üniversitesi Profesörü Alina Alexeenko, projeden çok umutlu. Alexeenko, yaptığı basın açıklamasında elde ettikleri gücün çok yetersiz olduğunu söylese de üzerinde çalıştıklarını ve gerekli patent başvurularını yaptıklarını belirtti.