Uzay Konulu ve Tamamen Ücretsiz 7 Harika PC Oyunu!

Uzaya olan merakınızı pekiştirecek, uzay savaşı, keşfi ve macera dolu dünyasıyla büyülenmek istediğiniz oyunlar mı arıyorsunuz? Hepsi ücretsiz olan bu listedeki oyunlara göz atmadan geçmeyin.

Uzay ile ilgili oyunların geçmişi çok daha geriye gitse de, yaklaşık 10 yıldır uzay hakkında gerçekten gelişmiş bilgisayar oyunları çıkıyor. Burada ateri ya da nostaljik konsol oyunlarından bahsetmiyoruz elbette. Oyuncuya geniş dünyalar vadeden ve mücadelenin sadece puan toplamak rekorlar kırmak olmadığı oyunlardan bahsediyoruz.

Savaşmak ve gezegenlere hükmetmek, yeni dünyalar keşfetmek ve yeri geldiğinde diğer oyuncularla takım olarak hareket etmek gibi bir çok fonksiyon sunuyorlar. Biz de bunlardan iyi ve ücretsiz olanlarını sizin için listeledik. Eğer uzay oyunları size göre değilse, bu haftasonunu Overwatch oynayarak da geçirebilirsiniz tabii.

1. FreeSpace 2 (Windows, Mac, Linux)

FreeSpace 2, 1999'da piyasaya sürülen bir uzay savaşı simülasyonudur ve bir oyuncu kendi türünün ilk oyunu olarak tanımlar. 2002 yılından bu yana açık kaynak olarak sunulan yapım, hala oyunseverleri cezbedebiliyor.

Oyun açık kaynak kodlu olduğu için kurmak için önce buradaki bağlantıdan FSOInstaller'ı kurmanız gerekiyor. Daha sonra buradaki bağlantıdan son sürümünü indirip FSOInstaller aracılığıyla kurarak oyunu oynayabilirsiniz.

2. Allegiance (Windows)

Bu yapım, Microsoft Research Games projesi olarak hayatına başladı ve 2000 yılında piyasaya sürüldü. İnternettin gelişimiyle oyunun çekirdek yazılımı unutuldu. Ancak hala oynanıyor ve mükemmel bir dünya sunuyor.

Oyunun Steam bağlantısına buradan ulaşabilirsiniz.

3. StarMade (Windows, Mac, Linux / SteamOS)

StarMade, uzayın Minecraft'ı diyebileceğimiz bir yapım. Minimalist 3B dokuları, oyundan daha çok zevk almanızı sağlarken, biraz da performans dostu yapıya sokuyor.

Oyunu indirmek ve daha fazla bilgi için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

4. SpaceEngine (Windows)

Adından da anlaşılacağı gibi, SpaceEngine gerçek anlamda bir uzay simülatörüdür. Hikayesi, görevleri veya Newton fiziğine dayanan evreniyle içinizdeki kaşifi çıkartır.

Oyunu buradaki bağlantı üzerinden kurabilirsiniz.

5. Orbiter (Windows)

Orbiter, SpaceEngine’ çok benzeyen bir yapım. Ancak daha gerçekçi bir oyun arayanların buluştuğu yer. Deneyim üzerine kurgulanmış müthiş yapısı siz iiçine çekecek.

Oyunu indirmek için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

6. Star Conflict (Windows, Mac, Linux / SteamOS)

Çapraz platformlu, çok oyunculu çevrim içi (MMO) oyun olan Star Conflict, co-op PvE ile rekabetçi PvP'yi bir araya getiriyor. İstediğiniz oyun modunda, inanılmaz büyüklükte bir harita ve çeşitli uzay maceraları, keşifleri oyunseverleri bekliyor

Oyunu Gaijin platformu üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Yani öncelikle bir Gaijin hesabı açmanız gerekiyor. Tüm bilgileri buradaki bağlantı üzerinden bulabilirsiniz.

7. EVE Online (Windows, Mac)

EVE, günümüzün en gelişimi uzay tabanlı MMO oyunudur. Sürekli güncelleme desteği aldığı için, uzun soluklu bir oyuna başlamak isteyenlerin ilk tercihi oluyor. Kesinlik baştan sona orijinal bir evren ve maceralar sunuyor.

Oyunun ücretsiz versiyonuna buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca oyunun bir de parayla satın aldığınız bir Omega versiyonu var. Ancak merak etmeyin oyun "pay 2 win" değil. Paralı içerik oyunda bir üstünlük sağlamıyor çünkü ücretli versiyonu ile ücretsiz versiyonunu ayrı serverlarda oynuyorsunuz.