Dünya'daki 5 yıldızlı otellerden sıkıldıysanız, uzayda bulunan 'Space Hotel' yani Uzay Otelini deneyebilirsiniz.

Eğer konsept bir otelde kaldıysanız, bunun ne kadar eğlenceli bir deneyim olduğunu da bilirsiniz. Dünyanın birçok yerini gezip gördüğünüzü düşünüyorsanız ve artık dünyadan çekip gitmek istiyorsanız 2021 yılında açılacak olan 'Uzay Oteli'ni deneyebilirsiniz.

Orion Span adlı girişim, 2021 yılına kadar Aurora İstasyonunu bir otele dönüştürme projesi. Otel, dünyadaki otellerden hem konaklama hem de fiyatlandırma açısından epey farklı. Gezegenin yörüngesinde seyahat ederken peluş yataklar ve oda servisi bulamazsınız, ancak manzaranın eşsiz olacağı tartışmasız bir gerçek. Bu otel ilginizi çektiyse, cebinizin de hayal gücünüz kadar zengin olması gerekiyor.

Otelin konaklama fiyatı tam olarak belli olmamakla beraber, önceki uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kısa süreli konaklamalar için 40 milyon dolar kadar bir ücreti gözden çıkardı. Eğer siz de Uzay Otel'inde konaklamak isterseniz, şimdiden bekleme listesine girmek için 80 bin dolar kadar parayı Orion Span'a verip (bir nevi kapora) bu listeye dahil olabilirsiniz.