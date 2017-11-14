'Uzay Ülkesi' Asgardia'nın İlk Uydusu Fırlatıldı!

Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli tarafından kurulan 'uzay ülkesi' Asgardia'nın ilk uydusu olan Asgardia-1, sanal ulusun anayasası ve ulusal sembolleri ile birlikte yörüngeye fırlatıldı.

Geçtiğimiz yıl Rus bilim insanı Igor Ashurbeyli, 2016 Paris Uzay Konferansı’nda bir uzay ulusu olan Asgardia’yı resmi olarak ilan etmiş, 100 bin başvurunun gerçekleşmesi halinde Birleşmiş Milletler’e resmi bir ülke olmak için başvuracağını açıklamıştı.

Ashurbeyli, bu ‘sanal ulus’ için bir de anayasa hazırladı. Bu anayasaya bağlı mevcut 300 bin Asgardlı bulunuyor. ‘Uzay ülkesi’ şu ana kadar dünya çapında toplamda 573 bin başvuru aldı ve Türkiye 49 bin ile ABD ve Çin’den sonra en fazla başvurunun yapıldığı üçüncü ülke olarak göze çarpıyor.

NASA'nın Wallops Kalkış Tesisinden Orbital ATK Antares roketi kullanılarak Cygnus uzay gemisi ile birlikte fırlatılan Asgardia-1 uydusu, Cygnus ile birlikte Uluslararası Uzay İstasyonu’na ikmalini gerçekleştirdikten sonra yükselmeye devam ederek Dünya’nın yörüngesine oturtulacak.

Küçük bir uydu olan Asgardia-1’de Igor Ashurbeyli tarafından hazırlanan Asgardia anayasası, ulusal semboller ve ulus vatandaşları tarafından gönderilen kişisel veriler bulunuyor. Çoğu kişiye gülünç bir proje gibi görünse de Ashurbeyli, Asgardia konusunda son derece ciddi.

Igor Ashurbeyli, politika uzmanlarıyla birlikte Washington’a giderek BM tarafından kabul edilmiş gerçek bir ulus olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Herhangi bir kişinin Asgardia vatandaşı olması için mevcut vatandaşlığından vazgeçmesi gerekmiyor. Asgardia CEO'su Lena De Winne, her kıtaya kuracakları elçilikler ile Asgardia vatandaşlarının pasaportlarını ve ulusal kimliklerini dağıtmayı planladıklarını açıkladı.