Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk trafikten delirdiği için bir sondaj şirketi kuracağını söylemişti ve herkes şaka sanmıştı. Şimdi ise bu şaka gerçek oluyor.

SpaceX şirketiyle yürüttüğü uzay çalışmaları ve Tesla şirketiyle sunduğu geleceğin otomobilleriyle ileri teknolojiler konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden Elon Musk geçtiğimiz ay trafiğin onu sinirlendirdiğini söylemiş ve sırf trafiğe sinir olduğu için bir sondaj şirketi kuracağını Twitter hesabına yazmıştı.

Elon Musk'ın siniri geçmemiş olacak ki şimdi ciddi ciddi bir sondaj şirketi kurarak Los Angeles'ta kazı çalışmalarına başlıyor. Bir önceki gibi olayın gidişatını Twitter'dan duyuran Musk, tünel projesi için heyecanlı gelişmeler olduğunu ve Los Angeles'taki tünel kazma çalışmalarının bir ay içinde başlayacağını söyledi. Üstelik Elon Musk da görünüşe göre tünel kazma işinde fiziksel olarak bulunacak ve elini taşın altına koyacak. Bunlarca yoğun işinin arasında Musk'ın tünel kazma olayına odaklanması ise ayrı bir konu.

İlk etapta Elon Musk'ın basit bir alt geçit projesi olduğu düşünülse de Musk, bu tünelleri ciddi anlamda geliştirerek Los Angeles'a adeta bir yer altı şehrine dönüştürmek hedefinde. Musk bunu ne kadar yaygın bir şekilde yapabilir bilmiyoruz ama en azından kendi ofisi ve evi arasındaki trafikten kurtularak bir nebze de olsa sakinleşecektir.