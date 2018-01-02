Uzaya ‘Kebap’ Gönderen Türk Lokantacı, Guinness’e Başvurdu!

İsviçre’de yaşayan Türk lokantacı, ilginç bir rekorun altına imzasını attı. Ülkenin Zürih kentinde bulunan restoranının adını duyurmak isteyen işletmeci, uzaya kebap gönderdi.

İsviçre’de bulunan Ayverdi isimli Türk restoranının adını duyurmak isteyen işletmeci, ekibiyle birlikte balona bağladıkları kebabı stratoster tabakasına kadar ulaştırmayı başardılar.

Ülkenin ulusal basınına açıklamada bulunan yetkililer, bu anlamda bir ilk yaptıklarını iddia ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na başvuruda bulunduklarını açıkladılar.

Uzaya gönderdikleri kebabın deniz seviyesinden 37 bin 795 metre yüksekliğe kadar ulaştığını ve bu yolculuğu kamerayla kaydettiklerini belirten ekip, Guinness Rekorlar Kitabı’ndan henüz bir geri dönüş almadıklarını belirtti.

Bu arada 2018 baskısını yayımlayan Guinness Rekorlar Kitabı’na yeni giriş yapan enteresan rekorlar göze çarpıyor. Örneğin ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yaşayan Mochi isimli Bernard cinsi köpek, 18.58 santimetre uzunluğundaki diliyle Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırmayı başardı.