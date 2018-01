Rocket Lab Uzaya Küçük Boyutlu Uydu Gönderiyor

Büyük yükler taşıyan roketlerle uydu göndermenin masraflı ve zaman alıcı olduğu bu devirde firmalar, sadece küçük boyutlu uyduların uzaya taşınması işlevini yerine getiren roketlere yöneliyorlar.

Rocket Lab uçuşları için eğlenceli isimler buluyor. Mayıs ayında gerçekleştirilen ilk uçuşunun adı ‘It’s a Test (Bu bir deneme)’ idi. Firmanın küçük boyutlu Electron roketi gönderileceği zaman personel bu ikinci uçuşa ne isim verileceği konusunu tartışırken, “Aslında evet, hala test ediyoruz, etmiyor muyuz?” demişlerdi. Electron roketi özellikle küçük uyduları uzaya taşımak üzere tasarlanmış küçük boyutlu ve düşük fiyatlı bir roket.

Evet, gerçekten de hala deneme yapıyorlardı. Bu nedenle de Rocket Lab’ın 20 Ocak tarihinde, saat 20:45’te gerçekleştirdiği ikinci ikinci uçuşunun adı ‘Still Testing (Hala Deniyoruz)’ oldu. Firma Aralık ayında, 2018 yılı uçuş programını yeniden tasarlarken birden fazla girişimi iptal etmişti. Canlı olarak yayınlanan roket, Yeni Zelanda’daki Mahia yarım adasından kalkış yapmış, daha iyi görüntülenmesini sağlayacak bir yöne doğru yönlendirilmişti.

Uçuşla ilgili belirsizliğe rağmen roket gerçek müşteriler için gerçek yükler taşıyordu: Biri Dünya’yı görüntüleyen bir firma için, ikisi ise hava ve gemi trafiğini izleyen bir firma için olmak üzere üç küçük uydu. Peki ama neden bir uydu firması dünyada onca makul fiyatlarla uçuş gerçekleştiren roket firması varken, halihazırda deneme aşamasında olan bir roket firmasını tercih eder ki? Kaldı ki güvenilirliği kanıtlanmış roketler bile bazen havada patlayabiliyorlar.

Bunun kısa cevabı, küçük uyduların doğaları gereği gözden çıkarılabilir olmaları. Planet ve Spire gibi küçük uydular üreten firmalar, günbegün büyümekte olan, genetik bağlamda benzer uydu topluluklarına sahipler. Bu nedenle başarılı olma şansı daha düşük test uçuşlarında bunlardan birini ya da ikisini kaybetmenin bir önemi olabilir mi? Risk almaya değer. Küçük uydu firmaları sahip oldukları donanımı bu özel uçuş hattıyla göndermeyi tercih ediyorlar çünkü Electron adlı küçük roket, özellikle küçük yükler taşımak için inşa edilmiş, ticari anlamda rezervasyon yapılabilen ilk roket. Normalde bu uydular büyük, pahalı yükler taşıyan roketlerle taşınıyorlar ve bu roketler her zaman uçuş gerçekleştirmiyorlar. Üstelik her firmanın istediği yörünge yönüne uçuş gerçekleştirmiyorlar. Önümüzdeki on yıl içerisinde ağırlığı 1 ile 100 kilogram arasında olan 3.483 adet küçük uydu gönderilecek uzaya. Small Satellite Markets’ın 4. Basım raporuna göre bu uyduların gönderilme işleminden 2 milyar doların üzerinde bir kazanç sağlanacak. Binlerce küçük uydunun çevresel, ekonomik ve hatta politik bilgilendirme yanında dünya çapında internet erişimi sağlayacağı bu gelecek dünyasında uzaya doğru hızlı, daha az masraflı ve kusursuz bir gidişatı sağlayabilecek test adımlarını atmak, sadece Planet ve Spire gibi firmalar için değil, sizin-bizim için dahi göze alınabilecek türde riskler cinsinden olduklarını söyleyebiliriz.