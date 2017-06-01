Uzaya Roket Fırlatacak Dünyanın En Büyük Uçağı Yapılıyor!

Microsoft'un kurucularından Paul Allen, uzaya roketler fırlatmak için rampa görevi üstlenecek dünyanın en büyük uçağını tasarladı.

Microsotf’un kurucularından Paul Allen, son altı yıldır uzaya roket fırlatabilen bir uçak yapmak için uğraşıyor. Bugün ortaya çıkan özel uçak, ilk kez hangarından dışarıya çıktı. Mojave Çölü’ndeki hangarından dışarıya çıkan devasa uçak, 117 metrelik kanat açıklığına sahip. 226 tondan fazla ağırlığı bulunan uçağın, yükü ile birlikte 589 tona kadar kalkış yapması bekleniyor. Toplamda 28 tekerleğin üzerine giden uçak, altı 747 uçak motoru ile birlikte çalışacak.

Neden bu kadar büyük?

Uçak, roketlerin havadan fırlatma rampası olarak kullanılması için tasarlandı. Stralaunch uçakları önce gökyüzüne roketleri götürecek. Daha sonra belirli bir yüksekliğe ulaştıktan sonra roketler devreye girecek ve oradan da ver elini uzay. Uzay uçuş şirketi Orbital ATK ile anlaşan Stralaunch Systems, uzaya küçük uydular göndermek için kullanılan Pegasus XL roketlerinin fırlatıcısı olmak için bir anlaşma imzaladı.

Bu uçak, çok uzun zamandır geliştiriliyor. Allen ve ortakları, 2004 yılında Ansari X ödülünü almış. Bu ödül X Prize Vakfı tarafından düzenlenmiş ilk özel tekrar kullanılabilir uzay aracı geliştirmek için başlatılan bir yarışmaydı.

Stralaunch Systems, roketlere havada rampa olma görevini üstlenmeden önce uçağın testini yapmak zorunda. Bugün ortaya çıkan uçak sadece tekerleklerin uçağın ağırlığını nasıl idare ettiğini görmek için çıkarıldı. Her şey iyiye giderse, Stralaunch’un ilk gösteri uçuşu 2019’da gerçekleşebilir.