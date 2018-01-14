Virgin Galactic Başarılı Bir Test Uçuşu Yaptı

VSS Unity uzay planının başarılı bir testini gerçekleştiren Virgin Galactic şirketi, uzaya turist gönderebilmenin yolunda önemli bir adım attı. Şirketin üç yıl boyunca süren testlerinde uzay uçağı 15 kilometre yüksekliğe çıktı ve güvenli bir şekilde yere indi.

Virgin Galactic’in kurucusu Richard Branson, SpaceShipTwo (Resmi adı VSS Unity) ikinci versiyonunda Nisan ayına kadar yolculara yönelik olarak suborbital test uçuşlarını gerçekleştireceğini duyurdu. Şirketin müşterileri arasında Brad Pitt ve Katy Perry de dahil olmak üzere 700'den fazla zengin müşteri bulunuyor ve bu zengin müşteriler 250 $ bin dolar karşılığında yıl sonuna kadar uzay gezilerine çıkarılmayı bekliyor.

Virgin Galactic’in testlere bu kadar önem vermesinin sebei her ne kadar başarılı bir deneyim yaşamak olsa da 2014 yılında meydana gelen ve bir mürettebatın hayatını kaybettiği kaza önemli bir rol oynuyor. 2014 yılında SpaceShipTwo aracı test uçuşu sırasında 13 kilometre yükseklikteyken ateşlenen bir motorun patlaması sonrası yere çakılmıştı. Şirketin ABD Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) tekrar SpaceShipTwo'yu uçurma konusunda onay alması iki yıl aldı.

Şirket dün gerçekleştirdiği 7. testte yaklaşık olarak 15 kilometre yüksekliğe çıktı. Şirket tarafından yapılan açıklamada roket motoru ateşlenmeden ulaşılabilecek maksimum hıza ulaşıldığı belirtildi. Açıklamada testin başarılı geçtiği ve bu testin yapılmasından önce kapsamlı bir analiz yapıldığı da vurgulandı. Bu arada Unity aracına uçuş esnasında roket yakıtını temsilen 450 litre su alındı.

SpaceX ve Blue Origin gibi diğer ticari uzay uçuşu şirketlerinin aksine Virgin Galactic, geleneksel bir roket atışı kullanmadan uçuş yapmayı planlıyor. Galaktic, heyecanlı ve dinamik bir roket gezisi sonrasında sessizliğe ve gerçek yer çekimsizliğe dramatik bir geçiş yapılacağını söyledi. Yapılan testlere bakılırsa Virgin Galactic, SpaceX'den daha önce uzaya ticari uçuş yapan ilk şirket olabilir. Richard Branson bu konu için Nisan 2018'i işaret ediyor ve olmadığı halde hayal kırıklığına uğrayacağını söylüyor. Bu arada uzaya çıkmak için yaklaşık olarak 80 kilometre kadar yukarı çıkmak gerekiyor.