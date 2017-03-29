Uzaya Turist Taşıyacak Roketlerin İç Tasarımları Görüldü!

Jeff Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin tarafından tasarlanan roketlerin yolcu taşıyacak kısımları görüntülendi.

Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un uzay aracı üreten şirketi Blue Origin, uzaya insan taşımanın hazırlıklarını yapıyor. Blue Origin ilk kez uzay mekiği Shepard’ın iç mekan fotoğraflarını tanıttı. Ayrıca bitmiş mürettebat kapsülünün neye benzeyeceğini bizlere göstermiş oldu.

Uzaya insan götürmeyi hedefleyen Blue Origins’in uzay aracı Shepard, tek kullanımlık değil, sürekli yeniden kullanılabilir bir araçtır. Eskiden, her yolculukta yeni uzay aracı olayı tarihe karışacak ve tıpkı uçaklar gibi insan taşıyan araçlar bulunacak. Jeff Bezos’un açıklamalarına göre ilk ücret ödeyen müşterilerin 2018 yılında uzaya gönderilmesi hedefleniyor.

Shepard’ın fotoğrafları, Elon Musk girişimi SpaceX’in Crew Dragon kapsülünden bir hayli farklı gözüküyor. Ancak burada asıl nokta, ikisinin amacı olarak gözükebilir. Crew Dragon’un amacı, uzaya turist değil uzay istasyonuna astronot ulaştırmak. Gerçi bakıldığında Elon Musk’da 2018 yılında uzaya turist göndermeyi planladığını belirtmişti.

Bezos’un açıklamalarına göre yeni Shepard gemisinde her koltuğun geniş bir pencereye baktığını söyledi. Uzayda pencerelerin pek beğenilmediği göz önüne alındığında bu büyük pencerelerin uzaya çıkan en büyük pencereler olduğunu söyleyebiliriz.