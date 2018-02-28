Uydu Fırlatmak İçin Dünya’nın En Büyük Uçağı Geliştiriliyor

Microsoft'un kurucu ortağı Paul Allen tarafından geliştirilen uçak, tamamladıktan sonra uyduları uzaya taşımak amacıyla platform olarak kullanılacak.

Teknoloji geliştikçe insanoğlu daha önce yaptıklarının üzerine koyarak daha iyilerini yapmaya devam ediyor. Şimdiye kadar yapılmış dünya’nın en büyük uçağı olan "Stratolaunch", test sürüşüne çıktı. Gerekli onayları almasının ardından uçak, uzaya uydu taşımak için kullanılacak.

Uçak hala gelişmekte ve henüz uçmak zorunda değilken, geçen Pazar günü California Mojave Hava ve Uzay Limanı pistinde yapabileceği hızı göstererek gövde gösterisi yaptı. Stratolaunch pistte havalanmadan saatte 74 kilometre hıza ulaşarak yeni bir rekorun sahibi oldu. Dev uçağın 117 metre kanatlara ve 226 ton ağırlığa sahip olduğu düşünülürse havalanmadan bu hıza çıkması zaten beklenen bir şey.

Tamamlanmasının ve testlerin olumlu geçmesinin ardından uçak, uzaya fırlatılacak uydularda platform görevi yapacak. Stratolaunch 35 bin fit yüksekliğe 250 ton ağırlığına kadar roket ve uyduları taşıdıktan sonra burada fırlatma gerçekleşecek. Uçağın tasarımcıları bu şekilde yapılan fırlatmaların yörünge ve diğer konularda, çok daha kolay ve risksiz olacağını düşünüyor.

Çünkü, yüksek rakımlarda roket motorları düşük basınç nedeniyle daha iyi performans gösteriyor. Ayrıca roketi ateşlemek için gerekli platformun havada maliyeti azalıyor. Bazı uydular uçağın taşıma kapasitesi olan 250 tondan daha yüksek bir ağırlığa sahip. Bu nedenle 300 milyon dolara mal olacak dev uçağın tek dezavantajı yüksek tonajlı uydulara hizmet veremeyecek olması. Uçağın tamamlanıp ticari amaçlı kullanılmaya başlanılmasından sonra SpaceX’in Falcon Heavy roketinden daha iyi bir iş çıkarıp çıkaramayacağını hep birlikte göreceğiz.