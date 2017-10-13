Uzayda 1 Yıl Geçiren Astronot, Yaşadığı Şok Olayları Anlattı

Scott Kelly. Bu ismi daha önce duymuş olabilirsiniz, çünkü kendisi Mart 2015’ten Mart 2016’ya kadar Uluslararası Uzay İstasyonu’nda rekor süreli bir görev gerçekleştirdi. Uzayın insan için hiç uygun bir ortam olmadığını doğrulayan anılarını bir kitapta topladı. İşte rekortmen astronotun kaleminden satır başları.

Son yılların uzay tarihindeki en ünlü astronotlardan Scott Kelly, uzay ortamının insan hayatını nasıl etkilediğini açıklayacak bir numaralı isim olsa gerek. Çünkü kendisi hiç Dünya’ya dönmeden, yeryüzünden yaklaşık 400 kilometre uzaklıkta bulunan Uluslararası Uzay İstasyonu’nda 12 ay geçirdi.

Astronotların uzun süreli görevleri başarıyla tamamlamaları için tasarlanan ISS, sürekli değişim yaşayan uluslararası ekibe sahip. Görevlilerin her türlü ihtiyacını, sorumluluklarını aksatmadan gerçekleştirebildikleri istasyonun dışında uçsuz bucaksız ve tehditkar uzay boşluğu var. Bu ortamda sürekli gergin olmamak elde değil. Sürekli yer çekimsiz bir ortamda yaşamanın insan vücudunda farklı komplikasyonlara yol açması, yüksek radyasyona maruz kalma tehdidi, oksijenden mahrum kalma ihtimali astronotları zorlayan şeylerden sadece bir kaçı.

Dayanıklılık: Uzaydaki Bir Yıl, Yaşam Boyu Keşif adından bir kitap çıkartan Scot Kelly bu uzun süreli deneyimin ona kazandırdıkları şeyleri şok edici anılarla anlatmış. Kelly, 2010’da gerçekleştirdiği bir önceki istasyon görevi olan uzay macerasında, birlikte yürüyüşüne çıktıkları Rus kozmonot Oleg Skripochka’yla anısını paylaşıyor.

Rus kozmonot istasyon dışında gerçekleştirdiği bir görev sırasında istasyona olan bağlantısını kaybedip sürüklenmeye başlıyor:

Fakat şansı yaver gidiyor ve bir antenle çarpışıyor böylece istasyona tekrar ulaşmayı başarıyor. Yani acı dolu bir ölüm yaşamaktan son anda kurtuluyor:

Kelly olayı şu sözlerle aktarmaya devam ediyor:

“Muhtemelen istasyondaki iletişim sistemi aracılığıyla bir süre onunla iletişim kurmak ve Dünya’daki ailesi ile görüştürmek mümkün olurdu. Böylece oksijen azlığından dolayı bilincini kaybetmeden önce onlarla vedalaşabilirdi. Uzay yürüyüşü görevlerimden önce bu anı düşünmekle zaman kaybetmek istemesem de hatırlamamak elimde değildi”

Ayrıca kendisi de buna benze bir tehlike yaşamış. Uzay yürüyüşü sırasında bir uzay atığı ile çarpışmak üzereymiş ve o tecrübeyi de şöyle aktarıyor: “Böyle bir anda, uzay çöpüne isabet ederseniz buharlaşabilirsiniz ya da nükleer patlama yaşarsınız.”

Kelly’nin üstlendiği çalışmaların ışığında ilk etapta Ay’a kurulacak uzay üssü ve ardından yapılacak Mars yolculukları planlanıyor. NASA, Scott Kelly’nin vücudunu, uzay tecrübelerinin insanı nasıl etkilediklerini aydınlatmak adına incelemeye devam ediyor.