Uzayda 288 Gün Kalarak Rekor Kıran Astronot, Dünya'ya Döndü!

ABD'li astronot Peggy Whitson, kırdığı rekorun ardından uzay yolculuğunu sonlandırdı ve Dünya'ya döndü.

Peggy Whitson, son seferinde 288 gün, yani yaklaşık olarak 10 aylık bir süre boyunca uzayda kaldı. Toplamda 4623 kere yörüngeden geçti ve genel anlamda uzayda en çok kalan insan oldu. Bu sayede de rekor kırmayı başardı.

Aslında Whitson'un rekorundan önce Scott Kelly'in uzayda geçirdiği ardışık 340 günlük uzay yolculuğu, rekoru elinde bulunduruyordu. Ancak Whitson'un bir de önceden geçirdiği süre vardı ve Whitson toplamda uzayda 665 gün geçirdi ve uzayda bu kadar fazla kalmasıyla Amerika'daki bütün astronotlardan daha fazla tecrübeye sahip oldu.

Normal şartlar altında kadın astronotun Dünya'ya dönmesi gereken tarih Haziran ayını gösteriyordu. Acnak Rusya'nın uzay organizasyonunun mürettebatının bu yılın başlarında ISS'ye katılmaktan bir süre geri çekilmesi üzerine, Whitson'un bir süre daha uzayda kalmasına olanak tanındı.

Whitson, Rusya'nın uzay istasyonunun yanısıra, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bir avuç Rus kozmonot ile birlikte çalıştı. Bununla birlikte, Whitson, ISS'nin ilk kadın kumandanı olarak 60 saatlik uzay yürüyüşünü yapan en yaşlı kadın astronot olarak tarihe geçti. Peggy Whitson şu anda 57 yaşında.

Şu anda Peggy Whitson'un elinde birçok rekor bulunuyor. Bunlar: "uzayda en uzun süre kalan kadın", "uzayda en uzun süreli kalan Amerikalı" ve "uzaya giden en yaşlı kadın" ünvanlarıdır.