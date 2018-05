Uzayda Bitcoin Üretmeyi Başardılar

Kripto madencilik şirketi Miner One, stratosfere bir balon içerisinde teçhizat yollayarak Bitcoin üretmeyi başardı.

Bir kripto madencilik şirketi olan Miner One, Bitcoin madenciliği için gerekli olan teçhizatı 35.8 metreden yüksek bir rakıma ulaşması için bir balon yardımıyla Stratosfere gönderdi. Miner One, Pazartesi günü “Space Miner One (SMO)” olarak adlandırdığı Bitcoin madencilik ekipmanı ile yüksek irtifa balonunu tanıttı. Şirket projedeki asıl amaçlarının Bitcoin'e olan ilgiyi arttırmak olduğunu açıkladı. Proje için belirledikleri slogan olan "Bitcoin kadar yükseliş" ile, Bitcoin'in 35.000 dolar seviyesini de geçebileceğine olan inançlarını göstermiş oldular.

Kurulan düzenekte helyumla doldurulmuş büyük lateks balonun içerisinde bir paraşüte bağlı olan ekipmanlar balonun patlamasından sonra sağlam bir şekilde aşağıya indirildi. Bir uygulamaya özel entegre devre, bir Raspberry Pi 3, bir batarya, bir uydu telefonu, bir GoPro Hero 5 ve metal bir hatıra Bitcoin’inden oluşan teçhizat, yerden 100 bin feet yüksekliğe geldiğinde aktive edildi. Stratosferden geçerken düşen hava basıncı, balonun 2.2 metreden 10 metreye kadar genişleyerek yerden görünebilecek kadar büyümesine neden oldu. Genişlemenin etkisiyle balon patladı ve üç bağımsız telemetri sistemi veri aktarırken paraşüt yardımıyla cihazlar yere sağşam bir şekilde indi.

Tüm işlemlerin yaklaşık 2.5 saat kadar sürdüğünü belirten şirket CEO'su Pranas Slusnys, “Bitcoin üzerinde duruyoruz çünkü Bitcoin dünyanın en popüler ve kanıtlanmış kripto parası olmaya devam ediyor ve piyasalardaki düşüşlere rağmen, artan ilgiyi görüyoruz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

İleride SpaceX gibi uzay gemisi şirketleri, ticari uyduları fırlatmanın bedelini aşağıya indirdikçe, Bitcoin'in atmosferden yukarı çıkması çok da zor değil. Uzaydaki bol güneş enerjisi ve dondurucu sıcaklıklar, bir gün yaygın olarak kullanılan madencilik işlemine büyük avantajlar sağlar. Bitcoin geliştiricisi Peter Todd'un geçen yıl Ağustos ayında belirttiği gibi, uzay madenciliğinin üçüncü faydası, yörüngede üretilen enerjiyi kullanmanın ekonomik açıdan en mantıklı yol olması. Böylelikle büyük elektrik sarfiyatları ile tartışmalı durumda olan madenciliğe bakışın değişeceği düşünülüyor.

Space Miner One’ın içeriği herhangi bir güneş paneli içermezken, stratosferdeki düşük sıcaklıklardan faydalanabilir ve madencilik işlemi sırasında uydu telefonunu kullanarak zemin ile iletişim sağlanabilir. Sistem, 2.5 saatlik görev süresi boyunca çok verimli çalışamamış olsa da uzayda madencilik için bir kanıt olarak gösterilebilir.